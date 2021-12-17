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北京冬奧：境外隊職員已打2劑疫苗 免隔離14天

中央社 / 北京17日電

北京冬奧組委會今天宣布，境外參賽及相關人員若已接種2劑COVID-19疫苗，可免除21天隔離。中國官方同時宣布，即日起至明年3月15日禁止前往陸地邊境口岸城市的跨省旅遊。

央視新聞報導，國際奧會、國際殘奧會和北京冬奧組委會今天發布北京冬奧、冬殘奧第2版防疫手冊，對比賽期間所有涉及冬奧、冬殘奧的入境人員的相關防疫措施作出規定。

根據報導，相關單位預計，北京冬奧期間將有2000多名運動員前往中國參賽，並有超過2.5萬人的其他相關人員參與賽事工作，而這些都包括大量來自境外的人員。

北京冬奧組委會疫情防控辦公室副主任黃春表示，根據上述防疫手冊規定，境外參賽隊職員及相關人員登機前96小時內要做2次核酸檢測；入境中國海關時要同時進行口咽拭子和鼻咽拭子核酸檢測，確保第一時間篩查出陽性病例。

同時，境外參賽隊職員及相關人員至少須在抵達中國前14天，完成COVID-19疫苗全程接種（2劑）；未完成全程接種者，必須在抵達北京後接受21天的集中隔離。

與此同時，中國文旅部今天發布「2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的通知」，下令即日起至2022年3月15日，暫停旅行社及線上旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

通知要求嚴格執行跨省旅遊熔斷機制。對出現中高風險地區的省、區、市，立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營當地的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，並及時公布。

中國今年以來爆發的COVID-19本土疫情中，瑞麗、黑河、滿洲里等知名陸地邊境口岸城市，都出現過本土確診病例，使這類城市成為當今防疫重點區域。

北京冬奧 疫情 COVID-19

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