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男非法持有近200個「網路監控鏡頭」帳戶 稱偷窺隱私最感興奮

香港01 / 卓柏安
網路監控攝影機 (IP camera) 是新一代的影像監控攝影機，可透過網路將錄像畫面即時轉換成視訊串流畫面。 示意圖／ingimage
網路監控攝影機 (IP camera) 是新一代的影像監控攝影機，可透過網路將錄像畫面即時轉換成視訊串流畫面。 示意圖／ingimage

不少人都會在家中安裝網路監控攝影機鏡頭（IP Camera），方便隨時監察家中的情況，但其實暗藏隱私危機！大陸警方最近破獲一宗非法使用電腦的個案，指其非法控制超過200個網路鏡頭，並有為數近千侵犯他人隱私的影片及照片。涉案男子無業，供稱相關鏡頭帳號分別從網上購入或與別人交換取得，偷窺別人隱私是最能令自己感到興奮的事情。

24歲的李男因為無業所以長期在家，慢慢就沉迷於網路之中。他在今年4月初收到陌生人的訊息，稱「有刺激的影片，要不要，能滿足你的一切慾望」、「很刺激，你想看哪裡的，就有哪裡的，給你不一樣的感覺」。李男看到訊息後很是心動，除了花錢買帳號之外，亦會與他人交換帳號。他指由於自己生活無聊，經常都在虛擬世界之中，看色情影片已經不能滿足他的慾望，「偷窺別人的隱私，成了最能讓我感到興奮的事」。

甘肅省平涼市涇川縣公安局網安大隊拘捕李男之後，確認他控制的鏡頭帳號超過200個，有近千涉及他人隱私的影片及照片。警方指他曾分5次購買近200個鏡頭控制權，登錄達7500次，時間超過400小時，會將鏡頭命名如「浴室」、「夫妻雙方」、「酒店」等，方便自己了解鏡頭所在地，而事實上有關鏡頭的所在地亦包括家庭、醫院、酒店、美容院、宿舍等場所。

李男將自己取得的鏡頭帳戶命名，方便了解該鏡頭的所在地。圖／網路圖片
李男將自己取得的鏡頭帳戶命名，方便了解該鏡頭的所在地。圖／網路圖片

警方其後亦將向李男出售鏡頭帳號的雷男拘捕，雷男指自己得到的權限都是以軟件在網上掃描取得，大部份都是使用初始密碼或有密碼太弱的問題。現時李男和雷男都已經被刑事拘留。

大陸警方提醒，如果鏡頭使用初始密碼、弱密碼或長期沒有更改密碼都會容易被入侵，除了會有隱私問題外，更可能引來敲詐勒索及詐騙錢財的事件。大陸警方建議，用戶應該設置複雜的密碼並經常定期更改，例如使用數字加大小寫字母再加特殊符號。將鏡頭連接Wi-Fi的時候亦應使用WPA2加密方式，使鏡頭有多一重保護。最後警方亦提到用戶需要及時升級鏡頭軟體或硬件，以減低被入侵的風險。

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文章授權轉載自《香港01》

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