大陸新增76例新冠確診 本土疫情浙江最嚴峻

薪水不漲、物價卻一直漲，民眾荷包大縮水。各縣市社會福利加碼，鄉鎮也輸人不輸陣，彰化縣大村鄉年初大手筆發給每人2千元振興關懷禮金，造成轟動，最近決定明年農曆年前繼續發，苗栗縣、新竹縣、花蓮縣及台東縣等，也都有鄉鎮發放振興消費禮金、紓困金等，名目、金額不一，小確幸撫慰人心。

2021-12-17 01:05