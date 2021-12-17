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大陸新增76例新冠確診 本土疫情浙江最嚴峻
大陸國家衛健委通報，16日新增76例新冠肺炎確診病例，其中境外輸入20例，本土病例56例，大多在浙江。當日另有無症狀感染者23例，其中境外21例，本土2例。
據大陸國家衛健委網站消息，當天本土病例56例中，浙江44例，其中紹興市40例、杭州市2例、寧波市2例；陝西5例，其中西安市4例、延安市1例；內蒙古4例，均在呼倫貝爾市；廣東2例，其中廣州市1例、東莞市1例；四川1例，在成都市。
無症狀感染者23例，其中境外輸入21例，本土2例，均在陝西西安市。
從12月5日以來到16日16時，浙江寧波、紹興、杭州三地累計確診342例。浙江省衛健委近期表示，當前疫情防控情勢複雜，目前防控目標是「不外溢、降總量、早清零」。
截至昨日止，中國大陸現有確診病例1,556例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例10萬76例，現有疑似病例4例。
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