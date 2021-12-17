蘇北盆地 頁岩油勘探大進展
中國石化表示，繼今年11月之後，中國石化頁岩油勘探再獲戰略突破，所屬華東石油局部署在蘇北盆地的3口頁岩油探井獲高產頁岩油流。
其中，溱頁1HF井試獲日產油55噸；帥頁3-7HF井試獲日產油20噸；此前部署的沙垛1井已連續自噴生產392天，累產頁岩油1.1萬噸。
據初步評價，中國石化在蘇北盆地溱潼凹陷地區落實有利區面積420平方千米、頁岩油資源量3.5億噸，展示了該地區良好的勘探開發前景，將開闢中國蘇北盆地原油資源戰略接替陣地。
中新社報導，中國石化稱，頁岩油是指儲存在頁岩層微小孔隙中的非常規石油資源，目前，國外僅北美實現了頁岩油大規模商業性開發。頁岩油是中國重要的戰略資源，加快頁岩油勘探開發對保障國家能源安全意義重大。
蘇北盆地頁岩油埋深超3000米，壓力大、儲存空間比頭髮絲還細微、開發難度大，給鑽井、壓裂等工藝技術帶來了極大挑戰。中國石化華東石油局結合蘇北盆地勘探實際，加強陸相頁岩油形成條件及富集規律研究，堅持「立體勘探、常非兼顧」，實現頁岩油勘探重大突破。
近年來，該公司先後攻克了泥頁岩儲層改造等難題，優選出頁岩油有利發育區，形成了頁岩油大規模體積壓裂改造技術，保障了頁岩油高產穩產、有效動用。
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