蘇北盆地 頁岩油勘探大進展

在這兩個月裡，中國大陸誕生了新的超級網紅「張同學」，他在短影音平台「抖音」上的粉絲數短時間內爆漲超過千萬，引發大陸網友熱議。「張同學」只專注拍攝自己在東北遼寧的農村生活，沒有繽紛的色彩、絢爛的內容，張同學本人更只是個30多歲、相貌平凡的農村男子，究竟為何能博得眾人喜愛，令人嘖嘖稱奇。

2021-12-17 00:22