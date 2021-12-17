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拜登政府再出手 點名「解放軍軍事醫學研究院」入出口黑名單

指揮中心選擇性公布疫情 塑造一切都很好假象

新能源將成大陸主力電源 技術仍待突破

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據國家規劃，預計到「十四五」末，新能源將成為中國各地的主力電源，可再生能源發電裝機佔電力總裝機的比率將超過50％，到2030年，風電和光伏的裝機將不低於12億千瓦。

但是新能源發電「靠天吃飯」，具有隨機性、波動性以及間歇性的特點，而且隨著風光在未來的大規模高比例併網，如何保障電力穩定供應並且實現高水平消納利用，成為關鍵難題。　　

中新社旗下最新一期「中國新聞周刊」刊文介紹，在不同的儲能技術路線中，抽水蓄能的技術最成熟，成本也最低，適合大規模開發，但是由於受地理條件的限制，無論是開發潛力，還是增長空間，都不如新型電化學儲能技術。

而在新能源陣營裡，由於光伏對儲能的需求更高，以及考慮到成本問題，目前通行的做法是光伏企業配備電化學儲能。

再生能源 業配

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