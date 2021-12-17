中老鐵路開通13天 已載運億元人民幣貨物
昆明海關表示，截至12月15日，昆明海關已監管驗放31列（含空車）中老鐵路國際貨物列車，進出口貨物總量1.71萬噸，貨值約1.07億元（人民幣，下同）。
中新社報導，2021年12月3日，連接中國昆明和老撾首都萬象、全線採用中國標準的中老鐵路全線開通運營。伴隨著磨憨鐵路口岸對外開放和中老鐵路的開通運營，憑藉著鐵路運輸「運載能力強、安全性高、運輸成本低」的特點，中老雙邊以及泛亞鐵路沿線國家和地區的經貿交流合作將迎來高質量發展。
12月4日，隨著首發出口國際貨物列車完成所有物品的通關手續，拉開了中老鐵路跨境物流成功開通的序幕。截至12月15日，昆明海關已監管驗放31列（含空車）中老鐵路國際貨物列車，進出口貨物總量達1.71萬噸，貨值約1.07億元，進口貨物主要有天然橡膠、化肥、鐵礦石等，出口貨物主要有蔬菜、水果、鋼材、機電產品等。其中不乏來自深圳、廣州、重慶、南京、青島等地的列車，通過轉關出口或通關一體化出口模式實現快速通關。
昆明海關所屬猛臘海關鐵路專班工作小組副組長耿建強表示，為做好中老鐵路國際貨物列車通關保障工作，海關不斷優化通關流程，強化通關調度，完善疫情防控預案，運用目前中國最新科技助力監管，同時加強與鐵路等相關部門的協作配合，指導企業快速適應鐵路運輸模式，確保中老鐵路國際貨物列車嚴密高效通關。
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