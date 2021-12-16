前廣州書記張碩輔砍樹丟官 傳將貶任廣東省人大副主任

遭到廣州市民舉報去年底砍伐3,000多株老榕樹，而遭中共中央免職的前廣州市委書記張碩輔，已改任廣東省人大常委會黨組成員，星島日報認為他將被內定擔任廣東省人大副主任，提早退居二線。

南方日報報導，廣東省人大常委會主任李玉妹14日持召開省人大常委會黨組會議，省人大常委會黨組成員李春生、羅娟、陳如桂、呂業升、王衍詩、張碩輔及王波出席會議，副主任王學成列席會議。這顯示張碩輔已經調任省人大常委會。

南方日報新媒體「南方+用戶端」3日發布，林克慶已任廣州市委書記，張碩輔被免去廣州市委書記職務，另有任用。

56歲的張碩輔曾任湖南省副省長、雲南省紀委書記、北京市紀委書記，並在十九大當選中紀委委員，2018年7月擔任廣東省委常委、廣州市委書記，本被視為明日之星。

廣州此次砍伐榕樹造成政壇震盪，中共中央紀委國家監委網站12日晚發布「廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責情況通報」指出，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹、老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重、教訓深刻。