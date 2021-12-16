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大陸中小機場託運行李 將可手機全程跟蹤

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸民航為使旅客能够方便地在手機等行動終端及時獲取行李信息，將啟動中小機場行李全流程跟蹤服務機場端建設。

中新社報導，大陸民航局運輸司司長梁楠15日指出，長期以來，託運行李錯運、漏運、丟失、破損現象一直是旅客出行的堵點、痛點問題，為改善旅客在行李服務保障方面的體驗，增強旅客對託運行李的掌控感，讓旅客更加放心的託運行李，將「提升行李全流程跟蹤能力」。

他指出，大陸民航部門積極應用RFID（無線射頻識別跟蹤技術）等新技術，推進實施行李從交運、安檢、分撥、裝卸、中轉到提取的全流程跟蹤，使旅客能够方便地在手機等行動終端及時獲取行李信息。

大陸民航局已密集推出系列推進行李全流程跟蹤系統建設的指導文件，明確責任部門、時間節點和工作要求，促進全行業行李相關數據的交換與共享。數據顯示，截至今年11月，已有25家機場與行李公共信息平台建立了數據交換對接，對5.9萬個航班上的142餘萬件行李實現了全流程跟蹤。

大陸民航局將持續擴大行李跟蹤服務的覆蓋範圍，在完成樞紐機場與公共信息平台全面對接的基礎上，啟動中小機場行李全流程跟蹤服務機場端建設，以更全面的行李全流程跟蹤服務，改善旅客航空出行體驗。

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