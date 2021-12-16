「中華水塔」青海 花15年保護水生態
青海省水利廳15日發布消息，根據最新印發的「中華水塔水生態保護規劃」，青海將用15年左右時間，讓「中華水塔」更加穩固。
中新社報導，青海省是長江、黃河、瀾滄江等世界大江大河發源地，享有「中華水塔」美譽。據最新統計數據，青海省2020年水資源總量超千億立方公尺。
青海省水利廳副廳長王永祥說，在水源涵養與水土保持方面，「中華水塔水生態保護規劃」提出，青海的河湖濕地、雪山冰川將有效保護，水土流失得到明顯控制，林草植被覆蓋率適地適度提高，水源涵養能力和水生態服務功能得到穩固提升。
在河湖生態保護與修復方面，王永祥說，青海省河湖水域岸線空間管控水平將顯著增強，河湖生態流量得到全面保障，河湖保護與修復理念與模式全面升級，河流岸線自然蜿蜒，水生態系統得到全面保護，到2035年自然岸線保有率保持在97.8%以上。
規劃在流域水系分區的基礎上按照功能分區進行布局，實行差別化保護與管控策略。長江流域片區，保護規劃面積16.1萬平方公里，包括沱沱河、當曲、瑪柯河等河流；黃河流域片區，保護規劃面積11.9萬平方公里，包括黃河幹流以及多曲、曲什安河、隆務河等河流。
王永祥說，未來，長江水質穩定在I～Ⅱ類，黃河水質穩定在Ⅱ類及以上，瀾滄江水質穩定在I類，實現源頭保育區「禁」，涵養保護區「治」，和諧共生區「控」的要求。
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