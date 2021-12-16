快訊

Fed貨幣寬鬆政策將加速退場 明、後年估各升息三次

美參院通過國防授權法 擴大抗陸且支持台灣防衛

「中華水塔」青海 花15年保護水生態

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
青海被譽為「中華水塔」，有三江源和祁連山（青海片區）兩個試點建設的國家公園，在青海省玉樹藏族自治州牧民生態管護員拍到雪豹畫面。（ 新華社）
青海被譽為「中華水塔」，有三江源和祁連山（青海片區）兩個試點建設的國家公園，在青海省玉樹藏族自治州牧民生態管護員拍到雪豹畫面。（ 新華社）

青海省水利廳15日發布消息，根據最新印發的「中華水塔水生態保護規劃」，青海將用15年左右時間，讓「中華水塔」更加穩固。

中新社報導，青海省是長江、黃河、瀾滄江等世界大江大河發源地，享有「中華水塔」美譽。據最新統計數據，青海省2020年水資源總量超千億立方公尺。

青海省水利廳副廳長王永祥說，在水源涵養與水土保持方面，「中華水塔水生態保護規劃」提出，青海的河湖濕地、雪山冰川將有效保護，水土流失得到明顯控制，林草植被覆蓋率適地適度提高，水源涵養能力和水生態服務功能得到穩固提升。

在河湖生態保護與修復方面，王永祥說，青海省河湖水域岸線空間管控水平將顯著增強，河湖生態流量得到全面保障，河湖保護與修復理念與模式全面升級，河流岸線自然蜿蜒，水生態系統得到全面保護，到2035年自然岸線保有率保持在97.8%以上。

規劃在流域水系分區的基礎上按照功能分區進行布局，實行差別化保護與管控策略。長江流域片區，保護規劃面積16.1萬平方公里，包括沱沱河、當曲、瑪柯河等河流；黃河流域片區，保護規劃面積11.9萬平方公里，包括黃河幹流以及多曲、曲什安河、隆務河等河流。

王永祥說，未來，長江水質穩定在I～Ⅱ類，黃河水質穩定在Ⅱ類及以上，瀾滄江水質穩定在I類，實現源頭保育區「禁」，涵養保護區「治」，和諧共生區「控」的要求。

水質 省水

延伸閱讀

黃河核心示範區 鄭州提速建設

温貞菱「七年之癢」情斷黃河 首吐「快樂」感情現況

年輕人不想當下個羅一鈞？全台感染科招募不到新醫師 為什麼？

温貞菱、黃河7年情被爆低調分手　關係退回好友　

相關新聞

四川德陽首次拍到大熊貓「標記」行為

據來自大陸大熊貓國家公園德陽管理分局消息，前不久，園區巡護人員在整理紅外相機資料時，再次發現成功拍攝到大熊貓活動影像。畫...

超高海拔光伏基地 四川甘孜啟動

位於四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉的頂貢大草原，海拔4000多公尺。12月14日，全球首個超高海拔光伏實證基地項目在這裡正式啟...

「中華水塔」青海 花15年保護水生態

青海省水利廳15日發布消息，根據最新印發的「中華水塔水生態保護規劃」，青海將用15年左右時間，讓「中華水塔」更加穩固。

大陸中小機場託運行李 將可手機全程跟蹤

中國大陸民航為使旅客能够方便地在手機等行動終端及時獲取行李信息，將啟動中小機場行李全流程跟蹤服務機場端建設。

香港銅鑼灣世貿中心大火 十餘人受傷

香港商業地標之一的銅鑼灣世貿中心昨發生火警，緊急疏散逾千人，有十餘人因受傷或不適送醫院救治。

陸想貫穿喜馬拉雅山連結尼泊爾 為何急的是印度？

繼東南亞國家老撾（寮國）因開通中老鐵路，由陸鎖國變成陸聯國後，又有一個國家有機會跟進為陸聯國，即為以觀光旅遊出名的尼泊爾。大陸國務委員兼外長王毅最近在一場會議上對尼方表示，大陸願幫助尼泊爾實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。