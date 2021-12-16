「中華水塔」青海 花15年保護水生態

繼東南亞國家老撾（寮國）因開通中老鐵路，由陸鎖國變成陸聯國後，又有一個國家有機會跟進為陸聯國，即為以觀光旅遊出名的尼泊爾。大陸國務委員兼外長王毅最近在一場會議上對尼方表示，大陸願幫助尼泊爾實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。

2021-12-16 00:46