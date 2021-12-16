四川德陽首次拍到大熊貓「標記」行為

據來自大陸大熊貓國家公園德陽管理分局消息，前不久，園區巡護人員在整理紅外相機資料時，再次發現成功拍攝到大熊貓活動影像。畫面中，一隻大熊貓通過在樹上做肛周腺標記來「圈地宣示主權」。這是自2019年以來，大熊貓國家公園德陽園區內第4次拍攝到大熊貓的活動影像，也是首次拍攝到大熊貓進行標記行為。

此次拍攝到的大熊貓，為一隻已離開父母獨立生活、但還未性成熟的亞成體大熊貓。畫面中，這隻年輕的大熊貓在一棵大樹旁，轉身背著大樹，用臀部反覆磨蹭樹幹，並將標記留在樹幹上，而後離開。據專業人員介紹，這隻大熊貓是在樹上做肛周腺標記。大熊貓會不定期通過撒尿、抓扯樹皮、屁股摩擦等方式，把肛周腺分泌物和尿液塗在喬木樹皮上，宣示自己的領地、散播求偶資訊。

大熊貓國家公園德陽園區，位於岷山南段大熊貓棲息地腹心地帶，總面積595平方公里；其中核心保護區490平方公里，一般控制區105平方公里。西南與成都分局白水河保護區、東北與綿陽分局千佛山保護區、西部與阿壩分局寶頂溝保護區連成一片，共同構成岷山南段大熊貓國家公園保護區域群。據大陸第四次大熊貓調查統計，大熊貓九頂山小種群有35隻，其中大熊貓國家公園德陽園區有5隻。

據介紹，自體制試點以來，大熊貓國家公園德陽園區已連續幾年拍到大熊貓活動畫面，顯示德陽園區建設和保護良好，園區內大熊貓行動活躍，並已開始繁衍，種群數量漸增。