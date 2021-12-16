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超高海拔光伏基地 四川甘孜啟動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

位於四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉的頂貢大草原，海拔4000多公尺。12月14日，全球首個超高海拔光伏實證基地項目在這裡正式啟動。

中新社報導，該項目是大陸國家電力投資集團公司四川甘孜州鄉城正斗光伏實證基地項目，是「成渝地區雙城經濟圈碳達峰碳中和聯合行動」所啟動的川渝兩地四個重大清潔能源項目之一。

作為四川省清潔能源發展重大項目，該項目總裝機40萬千瓦，總投資22.4億元人民幣，是目前四川省單體規模最大的光伏發電項目，計畫於2022年9月建成投產，項目建成後，可實現年發電量約7.74億千瓦時，每年可節約標準煤23.8萬噸，減少二氧化碳排放量65萬噸。

該項目更深遠的價值是探索光伏技術創新發展，提高光伏發電效率與性價比。大陸國家電投集團光伏產業創新中心經營部主任陳濤表示，該項目設在超高海拔氣候區域，可以對當前最新的光伏產品和技術進行驗證，川西高原具有高海拔、高寒、高風速的氣候特徵，為光伏行業主要設備技術驗證提供了特定條件。該項目提供系列的技術、產品和政策驗證，並建立完備的超高海拔光伏開發體系，將加速川西高原光伏規模化開發，對四川能源持續發展有重要意義。

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