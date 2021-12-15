港大研究：Omicron變種毒株較Delta更易感染人類支氣管

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
港大醫學院研究團隊發現Omicron較Delta更易感染人類支氣管，但對於肺部的感染力較弱。（圖／取自新浪網）
港大醫學院研究團隊發現Omicron較Delta更易感染人類支氣管，但對於肺部的感染力較弱。（圖／取自新浪網）

港大學（簡稱港大）15日公布指出，港大醫學院研究團隊發現新冠病毒的變種病毒株Omicron較Delta更易感染人類支氣管，但對於肺部的感染力較弱。

中新網報導，自2007年起，港大醫學院公共衛生學院副教授、香港科技園免疫與感染研究中心首席研究員陳志偉和病理學系臨床教授黎國思已使用人體呼吸道的外植體培養物應用於病毒研究，這次研究也利用這項技術來了解Omicron的傳播力和致病程度。

研究團隊成功分離出Omicron，並與Delta及原始病毒株於人類呼吸道組織進行感染比較，團隊發現，Omicron比Delta及原始病毒株於人類支氣管組織的複製更快，感染24小時後，Omicron的病毒量比Delta及原始病毒株多近70倍，而Omicron比原始病毒株於肺部組織的複製能力則低近10倍，這表示致病程度可能較弱，相關研究成果現正於醫學期刊接受同行評審。

陳志偉表示，需要注意的是，病症嚴重程度不只取決於病毒的複製能力，還取決於人體對感染的免疫反應，這可能導致失控的發炎反應。即使Omicron本身的致病性可能較低，但其極高的傳播能力可能招致更多重症及死亡。

港大醫學院團隊最近的研究還指出，Omicron有能力逃避新冠疫苗或曾經感染新冠病毒者所產生的免疫力，由此可見Omicron的整體威脅可能非常明顯。

Omicron 港大

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