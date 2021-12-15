中國滅活疫苗對Omicron失效 將推混打疫苗因應

研究顯示中國國產COVID-19滅活疫苗對Omicron變異株失效，預期中方將推出混打疫苗因應。中國官方機構最新檢測也顯示，接種2劑滅活疫苗後，再混打腺病毒疫苗，中和抗體滴度高10倍。

Omicron已入侵中國大陸，天津市13日通報1例入境閉環管控人員確診後，廣州市14日通報1名返國居家隔離人員核酸檢測呈陽性。這對中國防疫構成極大的威脅，因為絕大多數民眾是接種國產滅活疫苗。

據明報今天報導，Omicron會大幅削弱疫苗效力，香港大學微生物學系團隊研究顯示，已接種兩劑疫苗者，打中國滅活疫苗科興的血清全部無法中和Omicron，即無人有抗體殺滅這個變種病毒；打復必泰（輝瑞BNT）也明顯效力大減，只有約1/5可中和Omicron。

環球時報14日報導，中國食品藥品檢定研究院的檢測結果顯示，接種2劑滅活疫苗後，再打加強1劑的康希諾腺病毒載體疫苗（吸入劑型），雖然針對Omicron變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株略有下降，但較3劑滅活疫苗接種後的中和抗體滴度高10倍。

報導引述業內人士稱，隨著越來越多的研究證明疫苗序貫接種（不同疫苗接種）的安全性和有效性，這個接種策略可能會在Omicron的影響下加速推進。

中國抗疫專家鍾南山11日也提出數據稱，接種2劑滅活疫苗3至6個月後用康希諾腺病毒載體疫苗加強，抗體會升高約200倍。他認為，接種異種類型疫苗效果可能更佳。

中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉此前提到，透過同技術路線和不同技術路線疫苗的加強接種，相信對目前存在的各類變異株，在預防感染預防重症和死亡方面都有更好的效果。因此下一步將推出最優的加強免疫組合。

中國正積極推進重點人群施打第3劑疫苗，但迄今未開放疫苗混打。