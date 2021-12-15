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繼江蘇無錫後 蘇州18間星巴克門店也爆出食安問題

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸江蘇蘇州市的10幾家星巴克門店也存在食品安全問題。（圖／取自界面新聞）
大陸江蘇蘇州市的10幾家星巴克門店也存在食品安全問題。（圖／取自界面新聞）

江蘇無錫市兩家星巴克門店日前爆出食安問題，隨後無錫市場監管局對星巴克（中國）華東北區進行行政約談。沒多久，蘇州市的監管部門表示，發現該市的10幾家星巴克門店也存在食品安全問題。

蘇州市場監管局在其官方微信帳號上表示，在陸媒「新京報」報導指無錫市的兩家星巴克門店在飲料中使用過期食材後，該局對該市的226家門店進行了檢查。

該局表示，在蘇州的18家門店發現了一些問題，包括存在進銷庫存及報廢記錄不規範、加工區域垃圾桶未加蓋、已開封食材未密閉存放、個別員工操作時未佩戴口罩等問題。對檢查中發現的問題，已依法處置並責令相關單位限期整改，該局並補充其餘208家門店符合食品安全要求。

14日，星巴克為無錫門店的違規行為道歉，並表示將對公司在大陸5,000多家門店進行檢查和員工培訓，星巴克無錫門店也接受了當地政府的檢查。

此外，據「北京日報」報導，合肥市市場監管局也對合肥全市34家星巴克門店進行了全覆蓋的排查，現場檢查未發現超過保質期或限用日期食材等嚴重違法違規行為。

而上海、江蘇南京、湖南長沙、寧夏銀川等地的市場監管部門也對星巴克門店同步進行了突擊檢查。

中國大陸是星巴克在美國以外的最大市場，最新業績報告顯示，截至10月3日該公司在大陸有5,360家門店。

星巴克 食品安全 微信

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