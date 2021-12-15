中國醫療業驚現案例 廣州南洋腫瘤醫院宣告破產

中國醫療院所出現破產案例。廣州中級人民法院14日宣布，曾躋身全國「十佳腫瘤專科醫院」的廣州南洋腫瘤醫院，已於4月間成為院方宣告破產的第一家民營醫療機構。

羊城晚報報導，南洋腫瘤醫院已於2018年8月停止營業。2020年4月，債權人以醫院「嚴重資不抵債為由」，向廣州中院申請南洋腫瘤醫院進行破產清算，並由院方裁定受理。

廣州中院表示，經審計並清理債權債務，南洋腫瘤醫院不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，符合宣告破產的法定條件，院方遂於今年4月27日宣告南洋腫瘤醫院破產。

院方指出，南洋腫瘤醫院被裁定破產後，院內的289箱病歷檔案資料，即被移交相關衛生行政部門或中醫藥管理部門等保管，以確保病患的病歷資料在破產清算過程中不被洩露。

廣州中院認定，依藥品保質期限和管理人清點結果，南洋腫瘤醫院絕大部分庫存藥品依法應定為「假藥、劣藥」，不得變價處置。醫院現有庫存藥品、醫用耗材由於已過有效期、儲存環境惡劣等情況，應屬藥物性廢物、損傷性廢物等醫療廢棄物，這些廢棄物已被全數銷毀。

根據報導，廣州南洋腫瘤醫院成立於2009年，曾躋身「全國十佳腫瘤專科醫院前列」，且標榜是亞洲最著名的腫瘤專科醫院之一。診療科目包括腫瘤科、急診醫學科、醫學檢驗科；醫學影像科；臨床體液、血液專業；核醫學專業；超聲診斷專業；腫瘤內科、臨床檢驗專科等。