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影／Ct值12個案疑在防疫旅館染疫 陳時中：還需進行疫調

浙江新增45例本土確診 寧波鼓勵外地員工就地過年

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為浙江省寧波市醫護人員日前為民眾進行核酸檢測。新華社
圖為浙江省寧波市醫護人員日前為民眾進行核酸檢測。新華社

據大陸國家衛健委通報，14日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例67例。其中境外輸入病例17例，本土病例50例。當天本土病例仍以浙江居多，達到45例。另，內蒙古有3例（均在呼倫貝爾市），廣東有2例（均在東莞市）。

當天中國大陸還報告新增無症狀感染者24例，其中境外輸入22例，本土2例（均在廣東東莞）。

浙江14日省新增確診病例45例，其中寧波市6例、紹興市39例。鑑於疫情持續，寧波市政府14日晚間發布「關於支持企業節日留工優工促生產的通知」。

通知提出，鼓勵企業和行業協會為春節期間堅守崗位的外地員工發放一定數量的住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等。各地工會場館、國有投資的體育場館、綜合性廣場、非古建築及遺址類國有博物館、美術館等，向留在寧波的員工和家屬免費開放。

此外，寧波市政府還鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春節期間堅守崗位積極性。

寧波還將對明年1月26日至2月10日期間，在規模以上工業企業、服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大項目施工企業一線生產崗位工作的非寧波戶籍員工提供專項補貼，補貼標準為每人每天人民幣100元（約新台幣430元），每人最高不超過人民幣500元。

截至14日24時，中國大陸現有確診病例1,460例，其中重症病例17例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬4,009人。

春節 廣東

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