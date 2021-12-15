廣州發現首例Omicron感染者 入境17天才確診

廣州14日通報首例境外輸入Omicron陽性病例，這也是中國大陸繼天津之後第2例通報的境外輸入Omicron確診病例。值得注意的是，這名確診者是在入境17天後才確診感染Omicron病毒。

據香港文匯網報導，這名確診者11月27日從國外入境上海集中隔離，其間多次核酸檢測均為陰性。12月11日，解除隔離後搭機返回廣州進行居家隔離；13日初篩陽性，後經市、區疾控中心重採樣覆核結果均為陽性。

廣州市衞生健康委副主任陳斌14日表示，這名病例是在廣州越秀區家中居家隔離期間確診，患者住處也被檢驗出4份陽性環境樣本。患者確診後，病例居住的樓棟被劃為封控區，全部居民轉運至集中隔離場所進行集中醫學觀察。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日表示，全球已有77個國家和地區出現Omicron毒株。部分國家即使尚未檢測出Omicron毒株，該毒株很可能也已經傳播到大多數國家和地區。

譚德塞指出，Omicron毒株正以前所未有的速度傳播，人們因認為該毒株導致的症狀較為輕微，而低估了其危害。即使感染Omicron毒株後的症狀不太嚴重，但若引發大量病例，也會再次使衛生系統不堪重負。

但對於Omicron變異株的傳播力，廣州市疾控中心副主任張周斌表示，由於發現Omicron變異株的時間比較短，Omicron變異株是否比Delta變異株具備更強的傳播力和免疫逃逸風險，還需要進一步觀察。