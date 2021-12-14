應對Omicron 港大團隊：科興第三劑抗體反應仍待確定

Omicron變種病毒株來勢洶洶，港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的團隊研究表示，大部分接種兩劑疫苗者，包含BNT與科興的人，所產生的血清抗體水平不足以抵抗Omicron變種病毒，呼籲民眾盡快接種第三劑疫苗；而團隊研究也指出，第三劑科興疫苗是否能增強針對Omicron的抗體反應仍有待確定。

據港媒「香港電台」報導，袁國勇的團隊表示，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現前，市民應盡快接種第三針疫苗。

研究團隊分別對兩組已注射兩針BNT或科興疫苗，各25名捐獻者的血清作測試，結果顯示，兩種疫苗接種者的血清抗體對Omicron的抵抗能力大幅下降。

團隊表示，在25名BNT疫苗接種者中，只有5人的血清抗體對Omicron有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20%-24%，與原始的病毒株相比較，對抗Omicron的中和抗體濃度大幅減少。而25名科興疫苗接種者的血清稀釋10倍已無法中和Omicron病毒。