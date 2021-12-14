快訊

新疆官方公布恐怖襲擊片段 縱火、開槍、開車碾壓等畫面首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應對Omicron 港大團隊：科興第三劑抗體反應仍待確定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港大微生物學系講座教授袁國勇。圖／香港文匯網
港大微生物學系講座教授袁國勇。圖／香港文匯網

Omicron變種病毒株來勢洶洶，港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的團隊研究表示，大部分接種兩劑疫苗者，包含BNT與科興的人，所產生的血清抗體水平不足以抵抗Omicron變種病毒，呼籲民眾盡快接種第三劑疫苗；而團隊研究也指出，第三劑科興疫苗是否能增強針對Omicron的抗體反應仍有待確定。

據港媒「香港電台」報導，袁國勇的團隊表示，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現前，市民應盡快接種第三針疫苗。

研究團隊分別對兩組已注射兩針BNT或科興疫苗，各25名捐獻者的血清作測試，結果顯示，兩種疫苗接種者的血清抗體對Omicron的抵抗能力大幅下降。

團隊表示，在25名BNT疫苗接種者中，只有5人的血清抗體對Omicron有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20%-24%，與原始的病毒株相比較，對抗Omicron的中和抗體濃度大幅減少。而25名科興疫苗接種者的血清稀釋10倍已無法中和Omicron病毒。

科興疫苗 Omicron 變種病毒

延伸閱讀

質疑政治操作...柯文哲自購疫苗28億元預算 議會全刪了

苗栗21日前施打莫德納疫苗 可領百元超商禮券

金馬獎視覺團隊JL Design操刀 陽明交大logo出爐

疫苗開打後…美國死亡仍繼續 1年奪走50萬條人命

相關新聞

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範...

應對Omicron 港大團隊：科興第三劑抗體反應仍待確定

Omicron變種病毒株來勢洶洶，港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的團隊研究表示，大部分接種兩劑疫苗者，包含BNT與科興...

「最美女記者」頻成研究對象 學界：顏值崇拜恐致新聞失焦

大陸央視女記者王冰冰素有「最美女記者」之稱譽，擁有一副天使面孔的她猶如鄰家妹妹般親切，令其這兩年持續走紅，並成為業界現象級人物，甚至成為學術研究對象。

美國婦捐贈「明代2陶俑」回歸中國 入藏上海博物館

美國加州居民蘇珊娜．芙拉圖斯（Suzanne Fratus）捐贈中國兩尊明代陶俑13日入藏上海博物館。國家文物局副局長關...

被拐兒暫住養父母家 孫海洋「送回」 後村外住3天

電影「親愛的」原型人物「孫海洋尋子案」，歷經14年的協尋，終於在12月6日一家團圓；但剛尋...

北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外

節慶燃放煙花爆竹的習俗，將從北京民眾的生活裡徹底消失。據北京青年報報導，北京市煙花爆竹安全管理工作協調小組辦公室14日宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。