福建藝術節 凸顯海峽風

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第八屆福建藝術節13日在福州開幕，期間將舉辦近百場文藝演出和展覽、展示活動。圖為音樂劇「瞿秋白」在福建大劇院上演。（中新社）
第八屆福建藝術節13日在福州開幕，期間將舉辦近百場文藝演出和展覽、展示活動。圖為音樂劇「瞿秋白」在福建大劇院上演。（中新社）

13日晚間，音樂劇「瞿秋白」在福建大劇院盛演，掀開第八屆福建藝術節大幕。近百場文藝演出和展覽、展示活動，包括多場閩台文化交流活動，薈萃出一場「藝術的盛會，人民的節日」。

中新社報導，每三年舉辦一屆的福建藝術節由福建省人民政府主辦，是福建省規格最高、規模最大的綜合性文化藝術創作演出展示活動。閩劇、梨園戲、莆仙戲、南音、木偶與京劇、越劇、贛劇共48台劇（節），在本屆福建藝術節上精彩亮相。

本屆福建藝術節多場閩台文化交流活動登場，以閩台文化文創從業者共襄盛舉，而獨具「海峽風」。

其中包括第六屆「匠心 · 意蘊」閩台文創周，兩岸文創青年集合文創主題市集、設計師沙龍、文創產業論壇、手作技藝分享會、兩岸文藝匯演等活動，展現「台風濃郁」的文創力量。

13日當天，在閩台灣大學生與福建高校學生共同展開的海峽兩岸客家文化研學體驗活動也正在龍岩、三明兩地進行文旅研學、非遺民俗體驗、影片拍攝和短視頻拍攝等。台灣學生代表范雅婷表示，深入瞭解客家人的團結拼搏、開拓進取等精神，立志於成為一名優秀的客家文化傳播者。

福建 文創產業 藝術節

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