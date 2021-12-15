陸首座大型頁岩氣田 儲量近9千億立方公尺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國石化江漢油田涪陵頁岩氣公司表示，中國首個商業開發大型頁岩氣田—中國石化涪陵頁岩氣田白馬區塊頁岩氣探明儲量新增報告，於近日通過中國自然資源部評審。經認定，該區塊新增探明儲量1048.83億立方公尺。至此，涪陵頁岩氣田累計探明含氣面積達824平方千公尺，累計探明儲量近9000億立方公尺，佔中國頁岩氣探明儲量的34%。

中新社報導，頁岩氣，是指賦存於富有機質泥頁岩及其夾層中，以吸附或游離狀態存在的非常規天然氣，成分以甲烷為主，是一種清潔、高效的能源資源和化工原料，主要用於居民燃氣、城市供熱、發電、汽車燃料和化工生產等，用途廣泛。涪陵頁岩氣田位於重慶市涪陵區，是中國川氣東送管道重要氣源之一。 　　

涪陵頁岩氣田於2012年12月開始建設，2014年3月提前進入商業開發，是中國首個進入商業開發的大型頁岩氣田。2017年3月如期建成百億方年產能，每年可減排二氧化碳1200萬噸，相當於植樹1.1億棵，停開轎車800萬輛。

截至目前，涪陵頁岩氣田已累計投產643口井，累計產氣超412億立方公尺，日產氣量超2000萬立方公尺。

佔中 日產

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