2025年 山西「3223出行交通圈」將形成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

山西省人民政府新聞辦公室14日召開的新聞發布會表示，預計到2025年，山西基本形成「3223出行交通圈」，即省會到大陸國內主要城市3小時通達，省會到設區市2小時通達，設區市到縣2小時通達，設區市30分鐘通勤。

中新社報導，近年來，山西鐵路建設和民航事業快速發展。大西客專全線貫通，大張高鐵、鄭太高鐵建成通車，集大原高鐵開工建設。隨著太中銀鐵路開行動車組列車，山西實現了市市通動車，並已形成以太原武宿國際幹線機場為主，大同、忻州、呂梁、長治、臨汾、運城等支線機場為輔的「一幹六支」民用運輸機場布局。

山西省發展和改革委員會交通運輸處處長楊文清表示，「十四五」時期，山西將推動「八縱八橫」高鐵通道山西段建設，建成集大原高鐵，建設雄忻高鐵、太綏高鐵，以及太原鐵路樞紐客運通道能力提升等工程，不斷擴大高速鐵路覆蓋範圍，形成以太原為中心的放射型高鐵網。　　

同時，「十四五」時期，山西將構建「一幹八支」民用運輸機場布局。完成太原機場三期改擴建、朔州機場、運城機場飛行區改擴建工程，建設晉城機場、大同機場改擴建等工程，啟動長治機場遷建前期研究，探索規劃貨運機場的可行性，擴大民用航空網絡。 　　

到2025年，「四縱十五橫」高速公路主骨架基本建成，山西實現縣縣通高速公路。山西省交通運輸廳副廳長王四小表示，屆時，山西出省口將打通32個，設區的市之間基本實現高速公路和一級公路雙貫通。

機場 高鐵 高速公路

延伸閱讀

美國民眾攜槍趨勢上揚 機場沒收數量創歷年紀錄

桃首例機捷A10站土開案招商 近新北、機場新區位受矚目

坐過高鐵回不去台鐵？ 網友點出關鍵：選址還是有差

沃爾瑪山西關店 現只剩6家

相關新聞

大陸去年人口淨增長僅204萬人 創59年新低

在新冠疫情和育齡婦女減少等多重因素下，大陸人口壓力上升，據官方統計，大陸去年人口淨增長僅二○四萬人，創下自一九六二年以來...

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範...

2025年 山西「3223出行交通圈」將形成

山西省人民政府新聞辦公室14日召開的新聞發布會表示，預計到2025年，山西基本形成「3223出行交通圈」，即省會到大陸國...

上海地鐵14號線 年底試營運

上海將於本月底再新開通兩條地鐵線，其中14號線是上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線。屆時，上海地鐵運營里程將突破800...

首條磁浮空軌列車 武漢下線

應用於大陸首條永磁磁浮技術工程示範線—江西興國永磁磁浮技術工程試驗線的磁浮空中軌道列車（簡稱「空軌」）興國號14日在武漢...

南玉鐵路 旺安隧道貫通

南（寧）玉（林）鐵路重點控制性工程旺安隧道順利貫通，為南玉鐵路打開架梁必經通道創造了條件。南玉鐵路是南寧至深圳高鐵的重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。