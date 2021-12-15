2025年 山西「3223出行交通圈」將形成

山西省人民政府新聞辦公室14日召開的新聞發布會表示，預計到2025年，山西基本形成「3223出行交通圈」，即省會到大陸國內主要城市3小時通達，省會到設區市2小時通達，設區市到縣2小時通達，設區市30分鐘通勤。

中新社報導，近年來，山西鐵路建設和民航事業快速發展。大西客專全線貫通，大張高鐵、鄭太高鐵建成通車，集大原高鐵開工建設。隨著太中銀鐵路開行動車組列車，山西實現了市市通動車，並已形成以太原武宿國際幹線機場為主，大同、忻州、呂梁、長治、臨汾、運城等支線機場為輔的「一幹六支」民用運輸機場布局。

山西省發展和改革委員會交通運輸處處長楊文清表示，「十四五」時期，山西將推動「八縱八橫」高鐵通道山西段建設，建成集大原高鐵，建設雄忻高鐵、太綏高鐵，以及太原鐵路樞紐客運通道能力提升等工程，不斷擴大高速鐵路覆蓋範圍，形成以太原為中心的放射型高鐵網。

同時，「十四五」時期，山西將構建「一幹八支」民用運輸機場布局。完成太原機場三期改擴建、朔州機場、運城機場飛行區改擴建工程，建設晉城機場、大同機場改擴建等工程，啟動長治機場遷建前期研究，探索規劃貨運機場的可行性，擴大民用航空網絡。

到2025年，「四縱十五橫」高速公路主骨架基本建成，山西實現縣縣通高速公路。山西省交通運輸廳副廳長王四小表示，屆時，山西出省口將打通32個，設區的市之間基本實現高速公路和一級公路雙貫通。