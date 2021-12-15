上海地鐵14號線 年底試營運

上海將於本月底再新開通兩條地鐵線，其中14號線是上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線。屆時，上海地鐵運營里程將突破800公里，運營里程數將繼續保持世界第一。

澎湃新聞報導，上海地鐵14號線已在11日通過初期運營前安全評估，具備全自動運行初期運營條件，並計畫於年底（本月底）通車試營運。

本次計畫開通初期運營的14號線西起嘉定封浜，東至浦東金橋，貫穿上海城區市中心，途經嘉定區、普陀區、靜安區、黃浦區和浦東新區，線路全長38公里，共設地下車站31座（本次開通30座），其中換乘站13座。

作為上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線，14號線通車試運營後將進一步加強浦東、浦西過江聯繫，有效緩解過江通道交通壓力；同時，進一步拓展城市發展空間、引導城市佈局合理發展，有力支持江橋新市鎮、真如城市副中心、靜安寺商業區、黃浦區CBD地區、陸家嘴中央商務區、金橋城市副中心等沿線重要地區的開發建設；緩解城市東西部和核心區重要交通走廊的緊張狀況，改善市區交通結構和環境，改善沿線居民出行條件，提升城市公共交通的服務水準。

另一條線是18號線一期北段，計畫開通起自南段御橋站，止於長江南路站，途經浦東新區、楊浦區、寶山區，設車站18座，其中9座車站可與12條城市軌道交通線路換乘。