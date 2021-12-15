上海地鐵14號線 年底試營運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海地鐵14號線將於本月底開通，它是最後一條貫穿上海市中心的地鐵線，車廂顏色為橄欖綠。（百度）
上海地鐵14號線將於本月底開通，它是最後一條貫穿上海市中心的地鐵線，車廂顏色為橄欖綠。（百度）

上海將於本月底再新開通兩條地鐵線，其中14號線是上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線。屆時，上海地鐵運營里程將突破800公里，運營里程數將繼續保持世界第一。

澎湃新聞報導，上海地鐵14號線已在11日通過初期運營前安全評估，具備全自動運行初期運營條件，並計畫於年底（本月底）通車試營運。

本次計畫開通初期運營的14號線西起嘉定封浜，東至浦東金橋，貫穿上海城區市中心，途經嘉定區、普陀區、靜安區、黃浦區和浦東新區，線路全長38公里，共設地下車站31座（本次開通30座），其中換乘站13座。

作為上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線，14號線通車試運營後將進一步加強浦東、浦西過江聯繫，有效緩解過江通道交通壓力；同時，進一步拓展城市發展空間、引導城市佈局合理發展，有力支持江橋新市鎮、真如城市副中心、靜安寺商業區、黃浦區CBD地區、陸家嘴中央商務區、金橋城市副中心等沿線重要地區的開發建設；緩解城市東西部和核心區重要交通走廊的緊張狀況，改善市區交通結構和環境，改善沿線居民出行條件，提升城市公共交通的服務水準。

另一條線是18號線一期北段，計畫開通起自南段御橋站，止於長江南路站，途經浦東新區、楊浦區、寶山區，設車站18座，其中9座車站可與12條城市軌道交通線路換乘。

上海 海地

延伸閱讀

陸企開通歐洲首個地鐵項目

南庄石壁峽谷登山健行音樂會 免費報名體驗部落之美

京滬告急！哈爾濱主動檢測陽性獎萬元 外界：鼓勵染疫？

金正恩瘦身有成主持會議 還派人把「脫北者」裝麻袋抓回國

相關新聞

大陸去年人口淨增長僅204萬人 創59年新低

在新冠疫情和育齡婦女減少等多重因素下，大陸人口壓力上升，據官方統計，大陸去年人口淨增長僅二○四萬人，創下自一九六二年以來...

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範...

上海地鐵14號線 年底試營運

上海將於本月底再新開通兩條地鐵線，其中14號線是上海最後一條大規模穿越市中心的軌交線。屆時，上海地鐵運營里程將突破800...

首條磁浮空軌列車 武漢下線

應用於大陸首條永磁磁浮技術工程示範線—江西興國永磁磁浮技術工程試驗線的磁浮空中軌道列車（簡稱「空軌」）興國號14日在武漢...

南玉鐵路 旺安隧道貫通

南（寧）玉（林）鐵路重點控制性工程旺安隧道順利貫通，為南玉鐵路打開架梁必經通道創造了條件。南玉鐵路是南寧至深圳高鐵的重要...

陸首座大型頁岩氣田 儲量近9千億立方公尺

中國石化江漢油田涪陵頁岩氣公司表示，中國首個商業開發大型頁岩氣田—中國石化涪陵頁岩氣田白馬區塊頁岩氣探明儲量新增報告，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。