首條磁浮空軌列車 武漢下線

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首條永磁磁浮技術工程示範線列車在武漢下線。 （中新社）
大陸首條永磁磁浮技術工程示範線列車在武漢下線。 （中新社）

應用於大陸首條永磁磁浮技術工程示範線—江西興國永磁磁浮技術工程試驗線的磁浮空中軌道列車（簡稱「空軌」）興國號14日在武漢市江夏區正式下線。該車將永磁懸浮技術應用於空軌車輛，具有節能環保、非接觸式牽引、爬坡能力強等特點。 　　

中新社報導，車輛由江西理工大學、中國中鐵工業旗下的中鐵科工集團聯合研製。據中鐵科工集團首席技師王中美介紹，空軌是一種懸掛式單軌列車，其軌道位於列車上方，由鋼鐵或水泥立柱支撐在空中，中國是繼德國、日本之後第三個掌握空軌技術的國家。該集團已在武漢江夏基地建成一條擁有全系統自主知識產權的近1公里空軌試驗線，目前車輛已實現全線無人駕駛，累計安全平穩運行里程超7000公里。 　　

江西理工大學黨委書記楊斌表示，目前已有的空軌列車採用的是電氣驅動輪胎在軌道梁內行走，本次下線的「興國號」則是一種新型懸掛式磁浮車輛，其最大特點是將永磁懸浮技術應用於空軌車輛。這也是世界上首次將永磁懸浮技術應用於空軌車輛製造，具有節能環保、非接觸式牽引、爬坡能力強、轉彎半徑小、噪音低等特點。 　　

空軌占地少、視野開闊，與行人、機動車互不干擾，擁有獨立的路權，單趟運量約為地鐵運量的一半，但造價僅為地鐵的五分之一，可用於連接旅遊景點、商業區、科技園區等。研發過程中，江西理工大學聯合中鐵科工集團成功攻克了懸浮架結構、導向結構、直線電機牽引驅動、基礎制動等技術難題，順利通過了專家評審。 　

興國永磁磁浮技術工程試驗線全長878米，採用兩列車編組，定編88人，設計最高運行速度每小時120公里。此次下線的「興國號」列車頭部、車身56顆五角星及熊熊燃燒的火炬設計，體現紅色文化元素。

武漢

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