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緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放
陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範線。
「空軌」指的是空中軌道列車，為懸掛式單軌交通系統，可以將地面交通移至空中，在無需擴展城市現有公路設施的基礎上可緩解城市交通難題。
據介紹，此次下線的「興國號」車輛是利用永磁體和永磁軌道之間的排斥力，採用非接觸式牽引方式實現車輛的懸浮。具有安全、節能、舒適、維護保養方便等一系列特點，列車最多可載88人，設計最高時速 120公里。
此外，《湖北日報》指出，「興國號」列車由江西理工大學、中鐵工業旗下中鐵科工集團聯合研製，是世界上首次將永磁懸浮技術應用於空軌車輛。該列車約有兩輛公交車長，2米多寬，內部設置如同地鐵，兩頭各有個駕駛室，可實現自動駕駛。
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