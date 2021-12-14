快訊

投書訴職場辛酸…陽明董事長鄭貞茂親上火線 誠懇慰留李船長

新北3嫌持槍搶運鈔保全得手百萬 警2小時火速逮捕落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」在武漢投放。圖／取自《湖北日報》
中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」在武漢投放。圖／取自《湖北日報》

陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範線。

「空軌」指的是空中軌道列車，為懸掛式單軌交通系統，可以將地面交通移至空中，在無需擴展城市現有公路設施的基礎上可緩解城市交通難題。

據介紹，此次下線的「興國號」車輛是利用永磁體和永磁軌道之間的排斥力，採用非接觸式牽引方式實現車輛的懸浮。具有安全、節能、舒適、維護保養方便等一系列特點，列車最多可載88人，設計最高時速 120公里。

此外，《湖北日報》指出，「興國號」列車由江西理工大學、中鐵工業旗下中鐵科工集團聯合研製，是世界上首次將永磁懸浮技術應用於空軌車輛。該列車約有兩輛公交車長，2米多寬，內部設置如同地鐵，兩頭各有個駕駛室，可實現自動駕駛。

磁浮列車

延伸閱讀

「一群熟臉拚演技」陸網翻牆追華燈初上狂讚 曝這橋段是唯一敗筆

廣州也發現境外輸入Omicron確診者 為大陸第2例

打大陸疫苗入境要重打？符合條件補登還能追加三劑

新浪微博遭大陸官方約談 並重罰近1,300萬元

相關新聞

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

陸媒《湖北日報》報導，中國大陸首條磁浮空軌車「興國號」14日在武漢的中鐵科工集團出廠，將用於江西興國永磁磁浮技術工程示範...

北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外

節慶燃放煙花爆竹的習俗，將從北京民眾的生活裡徹底消失。據北京青年報報導，北京市煙花爆竹安全管理工作協調小組辦公室14日宣...

揭千年之謎！江村大墓確定為漢文帝霸陵

大陸國家文物局14日在北京召開線上會議，最受矚目的是陝西又迎來考古重大發現。本次公布的考古工作確定了漢文帝霸陵的準確位子...

疫情升溫 廣東東莞通知市民「非必要不離開」　

繼13日通報2例無症狀感染者後，廣東省製造業重鎮東莞市拉響防疫警報。東莞市防控指揮部14日通報，即日起實施嚴格的人員、出...

中國F1第1人 加入愛快羅密歐的周冠宇引爆賽車熱

中國誕生F1第一人周冠宇，引發久違的賽車熱，通往金字塔尖的狹窄賽道上，除了天賦、長期練習及龐大資金支持，當事人透露還需要...

因一場喪禮引爆本土疫情 讓浙江三地半封城三個月

浙江因本月初一場喪禮引發的新一波本土新冠疫情，迄今除導致約200人確診，全省更有超過54萬人遭隔離管控。為了不影響北京冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。