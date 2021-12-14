港大與大陸官方研發針對Omicron疫苗

香港大學的微生物專家早前成功分離出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株，現正與中國大陸官方和民間合作研發針對Omicron的疫苗。

香港大學微生物學系11月底公布，他們的團隊成功在臨床標本中分離出COVID-19的Omicron變異株，將可用於開發及生產滅活全病毒疫苗，是亞洲首個研究團隊成功分離及培養Omicron變種病毒株。

相關團隊近日公布，他們已將分離出的病毒株分別送往中國疾病預防控制中心以及兩家疫苗生產商─科興生物與國藥集團，作為研究和開發針對Omicron的疫苗之用。

據公布，中國疾控中心、科興生物與國藥集團幾天前已收到由港大分離的SARS-CoV-2 Omicron變種病毒株，並展開病毒的培養和疫苗研發。

港大微生物學系講座教授兼團隊負責人袁國勇說，相關合作計畫旨在加快研發出新一代能對付Omicron的滅活疫苗。

他表示，分離出來的變種病毒株除了可製疫苗之外，還能用作研究傳播、免疫逃脫能力、在動物模型中的致病性等，也可用於測試目前疫苗和治療方法的有效程度。