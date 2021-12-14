陸女在南京大屠殺公祭日穿和服上街 遭警逮捕結果曝光

12月13日恰逢中國大陸「南京大屠殺死難者國家公祭日」，大陸浙江海寧一名女子昨(13)日因為穿著整套和服外出，被民眾舉報後警方立刻著手調查，大陸微博網友反映很兩極，有人認為「今天是什麼日子，還這樣穿出去不就是在挑釁所有網民嗎？」但也有人認為，大陸沒有任何一條法律規定民眾不能穿和服，這樣的「調查」真的是太過了。

陸媒報導曝光後，該名在浙江海寧經營日式茶館的女店長的真實身份曝光，因為平日也兼職攝影模特兒，13日當天依約到店鋪進行拍攝，直接穿好和服後趕赴拍攝現場，在拍照後再走回茶館換回原來的衣服。

未料此舉惹怒大陸民眾，有人舉報女店長疑涉「辱華」，還選在緬懷南京大屠殺死難者的公祭日，分明是在挑釁所有大陸網友，讓人氣得痛罵她「今天是什麼日子，還這樣穿出去不就是在挑釁所有網民嗎」。

但也有網友認為，在中國大陸，並沒有任何一條法律規定民眾不能穿和服上街，並指：「人家甚麽時候穿什麽衣服是人家自由，跟國家公祭日沒一點關係」，質疑「派出所是依據哪條法律帶她回去？」；有網友點出這點是最讓人畏懼的地方，就是不管法律有沒有規定、「但是他就可以帶走你」。

大陸公安今(14)日稍早在微博發布對此事調查的結果，表示「已對其(女子)不當行為進行了批評和教育，該女子也認識到自己的錯誤，表示非常後悔」。對於疑似挑釁行為，女子也解釋道，不知13日是國家公祭日，並非有意要刺激國人的神經。