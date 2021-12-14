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大陸日增51本土確診 浙江紹興爆「超市傳播鏈」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
目前疫情嚴峻的浙江省紹興市上虞區，已對人員出入進行控管。新華社
目前疫情嚴峻的浙江省紹興市上虞區，已對人員出入進行控管。新華社

中國大陸近日本土疫情持續嚴峻，據國家衛健委通報，13日，全大陸新增新冠肺炎確診病例76例，其中境外輸入病例25例，本土病例51例。本土確診者中，有44例來自浙江，其中浙江紹興市上虞區一超市疑似爆發超級傳播鏈，關聯病例已超過20起。

大陸國家衛健委通報，12月13日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例76例。其中境外輸入病例25例（廣西7例，上海6例，廣東4例，雲南3例，福建2例，浙江1例，河南1例，湖南1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（河南1例，廣西1例）。

本土確診方面，新增51例中，來自浙江44例，其中紹興市38例、寧波市4例、杭州市2例；內蒙古5例，均在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在齊齊哈爾市；陝西1例，在西安市。

無症狀感染者方面，13日大陸新增無症狀感染者15例，其中境外輸入11例，本土4例（均在黑龍江齊齊哈爾市）。目前，大陸現有確診病例1,431例（其中重症病例22例）。

受近日疫情嚴峻影響，浙江已有多所學校調整寒假放假時間，浙江紹興上虞全域更進行交通封控，多個鎮街實行封閉隔離。

對於紹興上虞區舜傑路大通超市本土關聯病例超過20人，浙江省衛健委副主任夏時暢坦言，因為它是超市和農貿市場相結合的經營場所，菜市場進出的人特別多，而菜市場裡面的人跟首例病例舉辦的喪禮有關聯，引起菜市場裡一些攤主之間相互傳播。

夏時暢進一步表示，很多人到菜市場買菜時，沒有通過手機支付或沒帶智慧型手機，尤其是老年人，造成前期排查的困難，目前共排查出8,000多名菜市場相關密接或次密接人員。

值得注意的是，天津市疫情防控指揮部13日晚間還通報，檢出大陸境內首例新型冠狀病毒Omicron變異株。該例為12月9日，天津市發現的境外輸入新冠病毒無症狀感染者，經中國疾病預防控制中心复核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。

疫情 Omicron變異株 黑龍江

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