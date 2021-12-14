閩台連線 冬祭「開閩三王」大典

2021年閩台連線冬祭「開閩三王」大典，12日在福州閩王紀念館與台中閩王紀念館連線舉行。由於疫情影響，自2020年起，兩岸採用連線的形式共祭「開閩三王」。自2020年4月起，兩岸已攜手舉辦了三次這樣的活動。這是在疫情影響下，閩王文化對台交流的創新與持續。

中新社報導，12日上午9時30分，冬祭大典開始。在祭祀禮儀官的引導下，主祭官、陪祭官們身著古裝，遵循古禮，台中、福州先後進行了恭讀祭文、上香、獻禮的傳統祭祀儀式。台灣嘉義市長黃敏惠為此次活動發來賀詞「中華文化薪火相傳，兩岸情誼深心凝聚」。此外，台中市王氏宗親會、新竹縣王姓宗親會等也發來賀詞，期許兩岸共同弘揚閩王文化，促進兩岸融合發展。

當天，閩台王審知研究會宗親還啟動打造閩台「王者之風——閩王紀念館」雲平台。台中王姓宗親會榮譽理事長王建堃表示，該雲平台將致力於傳播閩王文化，在台灣「開閩三王」後裔以及隨王入閩諸姓後裔中擴大閩王文化影響力，幫助台灣同胞尋根問祖，讓台灣年輕一代瞭解中華歷史文化。

王建堃說，雲平台將在族譜文化方面進行發掘，突出服務功能，讓台灣青年一起來發現族譜裡的故事，追尋家族的榮耀。

據史料記載，公元885年，王潮、王審邽、王審知三兄弟於河南光州固始縣率軍入閩，統一福建，鼎建閩國，史稱「開閩三王」。他們在世治閩四十一載，廣施德政，保境安民，還致力於拓展海上交通貿易，成為福建「海上絲綢之路」最早的開拓者之一。