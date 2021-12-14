絲路國際電影節 我從不哭泣 獲最佳影片
第八屆絲綢之路國際電影節頒獎晚會12日晚在福州舉行。本屆電影節首次設立的「金絲路獎」主競賽單元評獎結果揭曉，其中「我從不哭泣」（波蘭/愛爾蘭）獲評最佳影片，法國影片「小媽媽」的導演Céline Sciamma獲評最佳導演。
中新社報導，為期5天的本屆電影節也在當天閉幕。明年的第九屆絲綢之路國際電影節2022年將在陝西省西安市舉辦。作為本屆電影節的重要活動之一，「金絲路獎」主競賽單元評獎備受關注。共500多部影片參評本屆「金絲路獎」，涵蓋一帶一路沿線42個國家和地區。主辦方稱，該獎項的設立，有助於提升絲綢之路國際電影節的專業水準，提高電影節的國際影響力。
本屆電影節舉辦「新時代、新篇章——開啟中外電影合作新征程」和「5G+4K，數字與電影的變革」兩場主論壇，電影項目創投會，絲路產業聯盟中外影視合作簽約等活動，為一帶一路沿線國家和地區的電影人提供了高端的交流平台，促進了一帶一路沿線國家和地區的影視產業合作和文化交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言