齊魯號實現東盟班列雙向對開

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「齊魯號」首列東盟（東協）回程班列12月13日順利抵達山東臨沂，標誌著「齊魯號」正式實現東盟班列雙向對開。 

中新社報導，該班列由山東高速集團統籌運營，滿載41個集裝箱，自越南河內安員站發出，經廣西憑祥口岸入境，歷時8天直達臨沂朱保站。

山東高速集團相關負責人表示，作為「中國市場名城」、「中國物流之都」，臨沂是中國與東盟進行國際經貿往來的重要窗口之一。近年來，該集團著力將臨沂打造為中歐班列（齊魯號）集結中心。今年以來，臨沂市中歐班列（齊魯號）已累計開行155列，較上年同期增長80%以上。

臨沂也是中國知名的木材加工基地，對木材原材料的需求量大且穩定。上述負責人說，以往，越南的相思木、橡膠木等木材運輸到臨沂，都是通過海運轉陸運的方式。此次班列的開行，打通了越南直達臨沂的國際物流運輸通道，為原材料的進口提供新的物流解決方案，節省運輸時間，提高物流效率，有效降低企業綜合物流成本。

下一步，臨沂將加快推行「以運帶貿、以貿促運、運貿一體化」新模式，積極培育「班列+園區」、「班列+貿易」新業態，打造具有臨沂特色的中歐班列（齊魯號）集結中心，助推地方經濟高質量發展。 　

越南 標誌

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