中國義務植樹40年 累計175億人次參加

全國綠化委員會辦公室表示，今年是中國全民義務植樹開展40周年。截至目前，中國適齡公民累計175億人次參加義務植樹，累計植樹781億株（含折算）。中國義務植樹已成為世界上參加人數最多、持續時間最長、成就最顯著的群眾性綠化運動。

中新社報導，1981年12月13日，第五屆全國人民代表大會第四次會議通過了「關於開展全民義務植樹運動的決議」，使植樹造林成為每一位適齡公民的法定義務。40年來，各地植紀念樹、種紀念林蔚然成風，從消滅荒山荒地，到融入林草重點生態工程建設，再到開展大規模國土綠化行動，全民義務植樹有力推進了國土綠化和美麗中國建設進程，為全球生態治理樹立了綠色樣板，產生了積極廣泛影響。

目前，中國森林覆蓋率已由80年代初12%提高到23.04%，森林蓄積量由90.28億立方米提高到175.6億立方米，大陸全國城市建成區綠化覆蓋率由80年代初的10.1%提高到41.11%，人均公園綠地面積由3.45平方米提高到14.8平方米，森林資源持續增長，城鄉人居環境不斷改善，總體上實現了由黃到綠、由綠到美轉變。

經40年發展，中國義務植樹盡責形式不斷豐富，已拓展造林綠化、撫育管護、認種認養、捐資捐物、志願服務等八類50多種，特別是通過在15省開展「互聯網+全民義務植樹」試點，建立一批「互聯網+全民義務植樹」基地，全民義務植樹進入線上線下融合發展新階段。