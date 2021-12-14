廣深莞等地多舉措抗旱保供水

2021年以來，由於降雨少、來水少、蓄水少，廣東東江流域遭遇歷史罕見嚴重的旱情，致使東江下游三角洲鹹潮上溯加劇，廣州、深圳、東莞等地部分區域供水安全受到一定程度影響。 廣東將新增惠州市天堂山、顯崗、聯和、水東陂等4座大中型水庫納入東江流域統一調度及結合動用東江水利樞紐調節庫容，增加流域可統一調度水量，以抵禦鹹潮、保障東江流域供水安全。

中新社報導，廣東水利廳東江流域抗旱保供水會商會分析指出，2021年汛末，東江流域三大水庫總可調水量僅12.6億立方米，為1991年以來同期最少，較2008年實施水量調度以來同期多年平均偏少近八成。為保障供水安全，廣東省東江流域管理局加強取用水管控等措施，總體把鹹潮基本控制在廣州、東莞取水安全範圍內。

為有效抵禦鹹潮影響，東江局在對流域內三大水庫實施日調度、對東江水利樞紐實施「時調度」的基礎上，要求新增的4座水庫要確保今冬明春枯水期末可調水總量不少於4800萬立方米。

廣東各地也在積極壓減取用水量。東江幹流（含北幹流、南支流）共16個省管河道外取水戶共核減2021年11月至2022年3月計劃用水量1.75億立方米。東江流域內各大城市也採取各種措施、辦法全力以赴優先保供水。

其中，廣州成立市級抗旱防鹹潮保供水應急指揮部，採取加快應急供水工程建設、儲備抗旱供水應急物資、加強供水單位優化調度、分級分類管控用水等一系列應急保障措施，最大限度將旱情影響降到最低。

深圳、東莞兩市編製供水安全保障方案。深圳開放部分河道及臨時建設再生水取水點，制定綠地澆灑、道路及地面沖洗自來水替代案，實現100%全替代，制定建築行業自來水壓減及替代方案，設法減少自來水用量。

廣東省水利廳相關負責人表示，根據預測，廣東今冬明春枯水期降雨可能繼續偏少，來水可能持續偏枯，東江下游三角洲鹹潮上溯加劇，抗旱保供水形勢仍嚴峻。