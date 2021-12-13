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大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株 已被醫院隔離治療

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大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株，圖為近期在杭州出現的新一輪本土疫情，防護人員對疫區全員核酸檢測。（新華社）
大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株，圖為近期在杭州出現的新一輪本土疫情，防護人員對疫區全員核酸檢測。（新華社）

大陸首次發現從境外移入的新冠病毒奧密克戎（Omicron）病毒株，該員已被定點醫院隔離治療。

新華網報導，天津市疫情防控指揮部表示，市疾病預防控制中心對12月9日天津境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心復核，確認檢出新冠病毒奧密克戎變異株（B.1.1.529進化分支）。這名感染者是入境閉環管控人員，已於定點醫院隔離治療。

通報要求廣大公眾應繼續保持良好的衛生習慣，佩戴口罩、接種疫苗、勤洗手、不聚集等有效的防控措施，特別是3至11歲兒童、60歲以上老年人要積極配合新冠疫苗接種工作，入境人員、高風險崗位人員、重點疫情地區人員返津後要主動申報，配合做好健康監測及分類管理，要堅持非必須不出境，減少不必要出行，毫不鬆懈、共同抵禦新冠病毒變異株帶來的風險。

目前香港已發現五例境外移入的Omicron病毒株。

新冠疫苗 疫情 Omicron

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