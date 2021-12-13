大陸首次發現新冠病毒Omicron毒株

4年前，中國大陸浙江一名時年13歲的女童被一名17歲少年以菜刀割頸，傷勢嚴重，但之後公檢雙方的傷情鑒定均為「輕傷一級」，兇手以故意殺人罪被判處有期徒刑8年，引發傷者家屬不滿。家屬認為女童應屬「重傷一級」，又質疑司法鑒定過程不規範，希望法院以重傷對被告人定罪，正準備重新提起民事訴訟。

2021-12-13 20:21