上海書城暫別 讀者戀戀不捨道別

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
位於上海市福州路的上海書城宣布閉店重裝以來，每日都有許多愛書人前來採購，許多熱門書籍被買空。圖為消費者排隊結帳情景。（新華社）
位於上海市福州路的上海書城宣布閉店重裝以來，每日都有許多愛書人前來採購，許多熱門書籍被買空。圖為消費者排隊結帳情景。（新華社）

12月12日晚，上海書城福州路店在讀者們的戀戀不捨中落下門鎖，正式進入閉店修繕。過去23年間它為上海市中心劃出一道亮麗的文化風景線。

中新社報導，在老上海人的記憶裡，書店雲集的福州路底蘊豐厚，從20世紀初起就有「文化街」之稱。1916年，中華書局總店搬遷至福州路，隨後陸續有眾多出版機構選址此處。漫步於福州路上，書卷翰墨飄香，文化氣息濃厚。

1998年12月30日，上海書城的到來更是帶動了福州路的人氣，每逢節假日、開學前後總是人山人海。

回想起23年前的開業盛況，上海書城第二任總經理趙建平說，當時讀者是購買3塊錢一張的門票排隊進場的，這大概是空前絕後的。這麼安排主要還是考慮到安全問題，因為當時書城開業和第二屆上海書市綜合在一起，通過收門票的方法緩解人流壓力，這部分收入之後全部捐贈了。

趙建平表示，20世紀90年代上海書城未開之前，行業內的出版物已有近10萬種，這是當時滬上任何一家書店都無法全部展陳出來的體量。在那個還沒有網絡的年代，出版社擔心書無法展陳就難以銷售，讀者則是想要看的書找不到地方可以買。上海書城的誕生無疑緩解了這一矛盾，它的最大展陳量可達40萬品種。對讀書人來說，這真是一種閱讀的狂歡，逛一天才看到其中的冰山一角。

上海書城不僅讓讀者念念不忘，不少作家如：余秋雨、易中天等各界文化名人先後來此與讀者交流。每年400多場文化活動，讓這方空間仿若一個永不落幕的書市。

近一個多月來，各地讀者懷著特殊的感情紛至沓來，花上一整天時間泡在「書天書地」裡，購買心儀的書籍，儀式感滿滿地與上海書城道別。

報導稱，此次閉店重修，上海書城將進一步強調文化體驗、文化社交和文化創新的功能，以更年輕、更多元化的姿態服務當代讀者，打造更具活力、更豐富業態的綜合人文書香空間。　 　

上海 社交

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