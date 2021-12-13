13歲女童遭17歲鄰居以菜刀割頸 家屬不滿鑒定為輕傷

4年前，中國大陸浙江一名時年13歲的女童被一名17歲少年以菜刀割頸，傷勢嚴重，但之後公檢雙方的傷情鑒定均為「輕傷一級」，兇手以故意殺人罪被判處有期徒刑8年，引發傷者家屬不滿。家屬認為女童應屬「重傷一級」，又質疑司法鑒定過程不規範，希望法院以重傷對被告人定罪，正準備重新提起民事訴訟。

案情顯示，2017年8月23日，女童洪某某與鄰居王某鋒發生口角。王某鋒隨後手箍洪某某頸項，將其拖倒在地，並毆打洪某某。期間，王某鋒心起殺意，又用菜刀朝躺倒在地的洪某某頸項上連割幾刀，看到洪某某傷口流血後逃離現場。

洪某某其後被送醫救治，據醫院當天手術記錄，洪某某在手術後被診斷為雙側開放性損傷、球結膜下出血（右眼）、失血性休克和面部挫傷。洪芳珍回憶，當天女兒輸了1800毫升血，包括800毫升血漿和1000毫升紅血細胞，才從手術台上搶救回來。

現場照片顯示，手術後洪某某的左右兩側頸項上，布滿了密密麻麻的針腳。至2018年7月，浙江桐鄉市人民法院判決王某鋒犯故意殺人罪，判處有期徒刑8年。

不過洪某某母親洪芳珍則不滿意女兒的傷情鑒定為「輕傷一級」。案發當天，桐鄉市公安局對洪某某進行了第一次傷情鑒定，鑒定結果判定為輕傷一級。5天後，桐鄉市公安局再次對洪某某的損傷程度進行鑒定，形容創口長度累計達16公分以上，鑒定意見依然是輕傷一級。

不過洪芳珍指，公安局是在她不在場時對女兒做傷情鑒定，不合法規。4個月後，浙江省人民檢察院重新對洪某某進行傷情鑒定，形容洪某某的頸部瘢痕累計長度23.8公分，評定為輕傷一級，未達到人體損傷殘疾程度。

洪芳珍指，她對以上的鑒定均不認可，「司法鑒定過程不規範，幾次對傷口長度的鑒定結果也都不一致」。

洪芳珍又指，自案發後女兒住院，至今年10月，這4年她一直向包括醫院在內的各部門索要病歷及病案詳細資料，都沒有結果。她認為這是有人在有意隱藏女兒重傷的證據。至今年11月，她以女兒整容植皮為由，才從主審法官處拿到了相關病案。

洪芳珍表示，她曾向法院提出異議，認為「被害人傷勢構成重傷，相關鑒定意見均不應採信，要求重新鑒定並希望法院以重傷對被告人定罪」，不過未被接受。案發後女兒的學習和生活都受到很大影響，近期她準備重新提起民事訴訟。

延伸閱讀：

男「看到人就捅」以剪刀傷9人 猛烈反抗一度逼退民警

疑因測體溫起摩擦 廣州商場保安捅死平治司機：有輛車了不起嗎？

文章授權轉載自《香港01》