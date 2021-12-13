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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

浙江紹興累計107例確診 當地頒十條指令追責

中央社 / 台北13日電

浙江省目前成為中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的重災區，紹興市尤其嚴重，截至12日，當地累計有107例本土確診，官方也下發一則10條內容的通知要求追責。

中國12日新增80例本土確診中，浙江就占74例，分別是紹興的55例、寧波14例和杭州5例。浙江6日開始出現疫情，首例確診居住在寧波，他曾於11月赴上海出差，當地衛生單位指他感染Delta變異病毒株。之後，寧波等地也開始展開大規模篩查。

12日紹興市官方通報，截至當天晚上9時，紹興累計報告本土確診107確診和1例無症狀感染者，都是在追蹤密切接觸者和普篩過程中發現的。

香港01報導，當地官方發布的公告顯示，紹興的本土病例多集中在上虞區，而有20名受感染者和該區一處超市有關，目前這間超市已關閉消毒。

紹興官方也發出一份共10條的「關於進一步加強紹興市疫情防控工作中相關追責問責的通知」，內容包括：對防疫任務搞變通、知情不報、搞特權和散布謠言者，都將被「從嚴從快」追責。

另據北京日報，紹興已啟用城市核酸檢測基地，浙江省也調配3組「氣膜方艙實驗室」，今天投入使用。

疫情 北京 上海

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