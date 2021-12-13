平潭打造台胞「第二生活圈」

第十屆共同家園論壇12日在福建省平潭綜合實驗區開幕，展望平潭按照「往來便利、深度融合，推進閩台交流」的基本思路，構建台胞「第二生活圈」的方案和路徑。

中新社報導，大陸全國台企聯會長李政宏希望更多的台胞、台商、台青走進平潭、認識平潭、入駐平潭、建設平潭，「在平潭這片熱土上播下種子，深耕發芽」。

出席論壇的新黨主席吳成典說，今年的共同家園論壇雖「比以往時候來得更晚一些」，但克服了疫情等不利影響，得以持續舉辦，意義深遠，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸交流不會停、不會斷，不會少。」

論壇現場，兩岸嘉賓針對「貨好來、業好創、緣好近、家好暖」進行演講和討論。論壇配套舉辦的首屆兩岸青年電商台貨潮品樂購節、2021海峽兩岸街舞大賽總決賽暨「嵐潮」海峽青年街舞大賽也相繼登場。

福建省副省長郭寧寧表示，希望廣大台企台胞抓住機遇，順勢而為，共同促進閩台經濟、文化、社會更深度融合，在交流的過程中實現更好的發展、實現更大的價值、造福兩岸同胞。

首屆兩岸青年電商台貨潮品樂購節上，兩岸優質名品包括台灣文創、特色產品、手作好物，通過線下台貨市集、線上兩岸青年直播的方式推出。

主辦方稱，這為兩岸青年電商創業者提供展銷平台，結合現場表演、手作體驗、特色餐飲品嘗等，集吃、購、娛於一體，吸引更多台青來嵐創業就業。