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寵物偵探 尋回上千走失動物

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「吸貓」「擼狗」正成為當代年輕人新的生活方式。據艾瑞諮詢2021年「中國寵物消費趨勢白皮書」，2020年，中國大陸寵物行業市場規模接近3000億元（人民幣，下同），漸發展為覆蓋寵物衣食住行、生老病死的全產業鏈。

中新社報導，26歲的小伙廖文韜是一名寵物殯葬師，自己創建了一家寵物善後服務公司。該公司為所有的流浪小動物提供免費火化。

「我們一年送別400隻到500隻寵物，寵物殯葬需求很大，但市場還未完全打開。」廖文韜曾為兔子、倉鼠、烏龜、金魚等寵物做過善後。他說，「這是一個有溫度的職業」。

33歲的劉偉是「寵物偵探」，身在上海的他和團隊主要幫助養寵家庭尋回走失的寵物，在行業內小有名氣。「我們走遍20多個城市，參與尋找過近3000隻寵物，尋回1000多隻。除貓狗外，還有鳥、蜥蜴、倉鼠等小動物。有一隻叫小米的狗狗我們找了45天。」劉偉說。

做寵物偵探不僅要有責任心、愛心，喜歡寵物，還要有敏銳思維和觀察力。「找尋寵物，是一門真正的技術活。比如，找丟失貓咪，要先問清楚品種、習性等。」劉偉和團隊會根據距離算出訂單價位。

劉偉還在年輕人喜歡的短視頻平台發布尋寵影片，找他幫忙尋找愛寵者日益增多。「團隊擴充到15人，以前一年幾十單，現在一個月最高會接40多單。」劉偉說。

「2020年中國寵物行業白皮書」數據顯示，2020年中國大陸城鎮寵物犬貓數量達到10084萬隻。看好行業前景，劉偉團隊還打算做寵物民宿、寵物訓練等項目。

 寵物經濟還催生出寵物類UP主、職業遛狗師、寵物試吃員、寵物健康護理員、寵物減肥師等新職業。

寵物 人民幣

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