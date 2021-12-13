東吳、蘇州大學校友 交流情誼

以「同根同源同夢想」為主題的台灣東吳大學校友尋根之旅活動，12月11日在江蘇蘇州舉行。蘇州大學與台灣東吳大學的教職工、校友們追憶校史，暢叙情誼。

中新社報導，蘇州大學港澳台辦公室副主任高瑋瑋表示，蘇州大學與台灣東吳大學於1993年簽署合作協議，是兩岸最早一批簽訂合作協議的友好院校，開啟兩岸高等教育交流的先河。

28年來，兩校互動頻繁。即是在當下，疫情也沒有阻隔兩校間的情誼，台灣東吳學子克服困難到蘇州大學交換學習，兩校共同發起的海峽兩岸財經與商學研討會也通過網路如期舉行。

台灣東吳大學校長潘維大在賀信中表示，多年來，兩校間在講學互訪、學生交流、高教論壇、圖書共享等合作項目上，都持續深化發展，不僅建立起深厚的友誼與信賴，更為推進兩岸良好互動作出貢獻。潘維大期望兩校能攜手並進，凝聚更多師生及校友情誼。

今年3月，台灣東吳大學大陸地區校友會在蘇州掛牌。此後，校友會一直致力於策畫台灣東吳大學校友到蘇州大學尋根、組織校友們參加蘇州電博會等活動。

校友會會長林元達回憶，自己在2015年首次踏入蘇州大學的校園，感覺特別熟悉、特別親切。相信蘇州大學與台灣東吳大學的情感不會受到外界因素的影響，反而會因時間的累積歷久彌新。