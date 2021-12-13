雙城盃圍棋賽 上海、台北雲端對弈

2021「雙城盃」圍棋交流賽12日在上海和台北舉行「雲端對弈」，由兩地選手組隊參加，是推動滬台兩地交流、維繫兩地之間體育交流的重要比賽。

台北體育局局長李再立則表示，台北和上海在2012年簽署了體育交流合作備忘錄，歷年來大概以行政交流，馬拉松及龍舟賽為主要的交流活動，「這兩年我們同樣選擇在12月12日以線上的方式來辦理我們圍棋交流賽事，維繫我們兩個城市之間的體育交流」，同時也讓雙方的圍棋選手能夠透過這樣的機會及平台來提升彼此的棋力與技巧，的確是個難能可貴的機會。

今年除了青少年選手，也增加了職業巔峰賽，以及職業棋士與企業家的連棋，讓雙方棋界的交流再往前推進一步。他說，期待明年可以擺脫疫情，讓互動不要侷限於螢幕之前，讓兩個城市在運動交流中再次相聚，非常期待能夠持續深化兩個城市之間的運動交流。

上海市體育局局長徐彬表示，透過兩地體育人的共同努力，2021「雙城盃」圍棋交流賽再一次以線上對弈的形式於上海和台北兩地隆重舉辦。

徐彬說，雙城盃圍棋交流賽是滬台體育交流的新舉措，雖然全球疫情仍在肆虐，但是今年通過雙方的努力，比賽的能級規模比去年又有了全面的提升，不僅有青少年旗手和業餘的圍棋愛好者參與其中，也有職業高手加入，形勢更加豐富，相信比賽也一定會更加精采。「我們希望參加比賽的各位棋手能在這次比賽中以棋會友，再續情誼。」

今年比賽由上海市體育局、台北市政府體育局共同主辦，上海市體育發展服務中心、上海市圍棋協會和上海市黃浦區體育局等單位聯合承辦，上海市苗苗體育俱樂部、台北市立大安初級中學協辦，多家單位參與。比賽分為四組競賽，每組五名選手，共進行兩輪，比賽採用中國圍棋協會審定的最新圍棋規則判定勝負。