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兩岸新媒體論壇 專家：新媒體是兩岸融合新藍海

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門即時報導
在兩岸新媒體論壇上福建省政協副主席阮詩瑋表示，促進兩岸同胞共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，是新媒體應發揮的價值與責任。應鼓勵和推動新媒體創新實踐，為促進兩岸和平貢獻心力。記者賴錦宏/攝影
在兩岸新媒體論壇上福建省政協副主席阮詩瑋表示，促進兩岸同胞共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，是新媒體應發揮的價值與責任。應鼓勵和推動新媒體創新實踐，為促進兩岸和平貢獻心力。記者賴錦宏/攝影

第十三屆海峽論壇兩岸新媒體發展論壇日前在廈門舉行，新黨創始人郁慕明指出，對於未來兩岸交流交往，不僅不能退，還要往前進，「要增加民間的活動，要靠民間的力量繼續往前推動兩岸和平統一。」媒體人黃智賢則表示，新媒體是兩岸融合新藍海。

由今日頭條主辦的「兩岸新媒體發展論壇」在廈門國際會展中心舉行。頭條內容運營總監孫毅表示，經過3年的耕耘，該平台已形成領先的台海內容生態，為兩岸搭建交流新渠道，通過主辦海峽論壇的分論壇活動，希望進一步促進海峽兩岸展開多層次文化溝通。

郁慕明在發言時認為，兩岸青年交流應聚焦「了解過去，把握現在，開拓未來」三大方向。他表示，無論是學習深造、就業創業，還是成家立業，只有在越來越多的交流和往來中，兩岸青年才能對未來、對彼此有更清楚的認識。

針對「當前仍有青年對大陸存在誤解」，郁慕明指出，要讓民間力量動起來，促進兩岸交流。台灣年輕朋友們應該多到大陸念書、就業，參加民間的交流活動。「多來大陸，了解越多、誤解越少，才會知道自己未來的希望在哪裡。」

資深媒體人黃智賢則就兩岸融合新媒體之路指出，新媒體是兩岸融合新藍海。通過平台分享自己在大陸實踐，得以看見新的世界。她分享自己在武漢爆發疫情時，自台灣買口罩，親自運到武漢的情況。她強調，「一真破九假，真實的大陸有真正的力量！」

台灣時事評論員黎建南講述他在新媒體的經驗。他說，自己首篇內容就有40萬的觀看量，以及入駐平台當天漲粉1.4萬，相當驚訝。他還透露，疫情期間，他受邀擔任平台「防疫宣傳官」，收集各地疫情信息的情況，也介紹自己攜手94歲高齡老母親，在平台上教大家如何預防老年癡呆的創作經歷，他衷心希望，大家在平台上尋找知音並為社會留下意義。

在青年沙龍上，兩岸青年也分別表達通過新媒體，能加强兩岸人民了解的感受。其中，台灣自媒體創作者林逸姸指出，很開心自己創作的視頻受到網友喜愛，希望通過個人傳播真實信息，成為兩岸溝通的橋梁。

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