大陸疫情反覆 多地今年仍倡導「就地過年」

元旦春節假期將至，不過，有鑒於疫情反覆，大陸多地發布最新通知，今年仍倡導就地過年。

據觀察者網，9日，河北張家口經開區最新通知指，全區黨政機關、事業單位和國有企業幹部職工要率先垂範，一律在本地過年，一律不出境，不前往高風險地區，盡量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。

廣東中山市三鄉鎮新冠疫情防控指揮部辦公室已於9日向鎮內企業發出倡議指，廣大企業要鼓勵員工就地過年，形成「非必要不離廣東」的共識。

據微信公號三鄉發布，三鄉鎮新冠疫情防控指揮部指出，近期大陸多地發生局部聚集性疫情和散發病例，疫情防控形勢十分嚴峻。為鞏固該鎮疫情防控成果，確保疫情不因春節人員流動聚集而擴散，保障企業員工的健康安全和企業生產的穩定有序，所以發出了這則倡議。

12月5日，廣西憑祥市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組指揮部辦公室已在《關於實施憑祥市門店、商舖疫情防控十個一律的通知》中提到，門店、商舖人員一律倡導就地過年、網路拜年。年關將至，各門店、商舖倡導店員就地過年、網路拜年，減少人員流動。

日前，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，當前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入中國大陸的風險持續存在。外防防住了，才不會有內部反彈。元旦、春節即將來臨，疫情傳播風險較大。要在科學精準防疫上下更大功夫，發現一起疫情，就徹底撲滅一起，確保大家度過一個健康、平安的節日。