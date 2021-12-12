全靠一根白蘿蔔生存 91歲老太太山中走失一周後被尋回

近日，貴州凱里一名91歲老人在山中走失7天後，被救援人員尋回。令人意外的是，老人被發現時精神狀態極好，還開心地唱著歌。

據《貴州都市報》報道，一則有關家住凱里市龍井社區的，91歲患有老年癡呆症的老奶奶走失的消息，自11月29日起在網絡流傳。由於家附近多為山地，老人的家屬懷疑其誤闖入山中，於是報警處理。

凱里警方接報後，根據家屬提供的線索攜警犬大隊展開搜尋，惟經過幾小時後依舊未有找到老人蹤跡。有民警表示，「近期，凱里早晚天氣忽冷忽熱，偶爾還會飄起小雨，這樣的天氣對走失在深山里的老人可能會產生致命的威脅。」

直至12月5日，凱里警方接到走失老人家屬的電話稱，有人在山中發現老人，需要警方前往協助。上述民警介紹指，「發現老人時，她處於半山腰一個雜草叢生的位置，身體被兩根樹枝卡住，整個人是懸掛著，我們猜測她應該是從山頂跌落下來時，正好被卡在這里。」他指，老人被發現時，精神狀態良好，口中還唱著苗族歌曲，「幸好是有這兩根樹枝，不然後果不堪設想。」

最終，因老人雙腳懸空近一個星期浮腫無法站立，救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳，移交家屬。而據了解，在走失的7天7夜裡，老人依靠口袋中的一個白蘿蔔生存，救援人員都紛紛稱，「太厲害了，從來沒見過。」

延伸閱讀：

瀋陽9歲男孩零下六度負氣離家全城協尋 失蹤兩日遺體在渾河尋獲

湖南8歲男童上學途中「走失」 終在學校廁所被發現只因未帶紙巾

文章授權轉載自《香港01》