快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全靠一根白蘿蔔生存 91歲老太太山中走失一周後被尋回

香港01 / 撰文／孫聖然
救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳。（貴州都市報）
救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳。（貴州都市報）

近日，貴州凱里一名91歲老人在山中走失7天後，被救援人員尋回。令人意外的是，老人被發現時精神狀態極好，還開心地唱著歌。

據《貴州都市報》報道，一則有關家住凱里市龍井社區的，91歲患有老年癡呆症的老奶奶走失的消息，自11月29日起在網絡流傳。由於家附近多為山地，老人的家屬懷疑其誤闖入山中，於是報警處理。

凱里警方接報後，根據家屬提供的線索攜警犬大隊展開搜尋，惟經過幾小時後依舊未有找到老人蹤跡。有民警表示，「近期，凱里早晚天氣忽冷忽熱，偶爾還會飄起小雨，這樣的天氣對走失在深山里的老人可能會產生致命的威脅。」

直至12月5日，凱里警方接到走失老人家屬的電話稱，有人在山中發現老人，需要警方前往協助。上述民警介紹指，「發現老人時，她處於半山腰一個雜草叢生的位置，身體被兩根樹枝卡住，整個人是懸掛著，我們猜測她應該是從山頂跌落下來時，正好被卡在這里。」他指，老人被發現時，精神狀態良好，口中還唱著苗族歌曲，「幸好是有這兩根樹枝，不然後果不堪設想。」

最終，因老人雙腳懸空近一個星期浮腫無法站立，救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳，移交家屬。而據了解，在走失的7天7夜裡，老人依靠口袋中的一個白蘿蔔生存，救援人員都紛紛稱，「太厲害了，從來沒見過。」

延伸閱讀：

瀋陽9歲男孩零下六度負氣離家全城協尋　失蹤兩日遺體在渾河尋獲

湖南8歲男童上學途中「走失」　終在學校廁所被發現只因未帶紙巾

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

印度空軍直升機墜毀釀13死！參謀總長確認罹難 僅一人生還

天降未熄滅菸蒂「燙穿嬰兒車頂」 全大樓驗DNA揪出禍首

沒時間燉菜頭湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

屏東死亡車禍全因超速？　專家揭「視線盲點」關鍵：道路規劃要改

相關新聞

陸媒熱議「最難方言」 點名閩南語「根本是外語」

中國大陸各地方言眾多，最近陸媒論壇上有網友討論哪裡的方言最難懂，有網友就點名閩南語，指發音和字幕完全對不上，「根本就是外...

全靠一根白蘿蔔生存 91歲老太太山中走失一周後被尋回

近日，貴州凱里一名91歲老人在山中走失7天後，被救援人員尋回。令人意外的是，老人被發現時精神狀態極好，還開心地唱著歌。

黑龍江新增本土1例 隔離期間「10次核酸均陰性」

據大陸黑龍江衛健委消息，12月11日0-24時，黑龍江省新增本土確診病例1例（哈爾濱市道外區），為集中隔離觀察期間發現的...

大陸新增本土49例 浙江38例成重災區

大陸本土疫情持續，過去一日，大陸新增本土確診49例，其中浙江占38例，成為重災區，內蒙古也有10例，黑龍江則有1例。

被拐14年兒子不回家選養父母 「親愛的」遺失孩子抉擇網炸鍋

2014年9月由導演陳可辛執導的電影「親愛的」在中國大陸上映。南方的大城深圳這時天氣躁熱，一家電影院這天舉辦專場放映，觀眾不是一般人，是一群孩子被拐賣集團誘騙失蹤，正急著尋子、或已完全放棄的父母；其中有一人不尋常，他是電影主角的原型人物彭高峰。

大陸科興宣布 成功分離出Omicron變異株

大陸科興今日發布訊息，指出目前科興在國家相關部委、香港政府相關部門及合作夥伴的協助下，於12月5日獲得Omicron變異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。