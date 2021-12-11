北大研究：Omicron逃逸85%中和抗體 多數藥無效

COVID-19抗體藥物相繼推出，但北京大學的一個團隊9日發表研究數據稱，新興的Omicron變異株能逃逸85%的現有中和抗體；目前已緊急使用的抗體藥物，大多數對Omicron無效。

綜合第一財經、鳳凰網報導，由於Omicron的S蛋白RBD區域出現多達15個突變，預計它會對目前全球的疫苗和抗體藥物都產生顯著影響。疫苗中誘導的中和抗體和抗體藥物的作用機制，都是阻斷病毒與人體細胞連接；在康復者血清當中發現，幾乎所有的中和抗體都是以S蛋白為靶點。

根據北京大學北京未來基因診斷高精尖創新中心謝曉亮、曹雲龍團隊9日在醫學研究論文預印本平台medRxiv發表的數據，在分析247種病毒刺突蛋白RBD中和抗體的表位分布和逃逸情況後，發現至少超過85%的COVID-19中和抗體被Omicron逃逸，目前已經緊急使用的大多數中和抗體藥物對Omicron失效。

研究團隊分析了9款中和抗體藥物，結果顯示，禮來研究實驗室（Lilly Research Laboratories）的兩個中和抗體（LY-CoV555、LY-CoV016）、雷傑納隆藥廠（Regeneron）的兩個中和抗體（REGN10933、REGN10987）以及阿斯特捷利康（AZ）的中和抗體（AZD1061）對Omicron的中和IC50值都超過了10ng/µl，表明完全無效。

阿斯特捷利康的另一個中和抗體（AZD8895）和中國騰盛博藥的一個中和抗體（BRII-196）的IC50值分別為6.86ng/µl和7.258µl，中和能力也顯著消失。

數據顯示，只有美國Vir生物科技公司的中和抗體（VIR-7831）以及中國丹序生物的中和抗體（DXP-604），能有效中和Omicron，但相較對Delta變異株的中和能力也大幅降低，IC50值分別為0.181ng/µl和0.287ng/µl。

研究稱，上述抗體藥對於目前仍占全球主導地位的Delta變異株依然大部分有效。