中國大陸加強口岸城市疫情防控 多地倡導就地過年

中國國務院今天發布加強口岸城市COVID-19疫情防控工作的通知（2019冠狀病毒疾病），從嚴管控人員流動。官員強調，全球疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，外防輸入，重中之重是口岸。

中國大陸本土COVID-19疫情持續多點散發，近日多地陸續倡導「就地過年」，要求非必要不離開當地。許多大陸網友擔憂，恐將連續3年回不了老家。

據中國國務院辦公廳11日發布，國務院聯防聯控機制日前印發關於加強口岸城市COVID-19疫情防控工作的通知，要求對陸地邊境口岸城市人員流動進行嚴格管控並提出9項具體要求。

在嚴格人員流動管控方面，「通知」要求，從各省（自治區、直轄市）確定口岸城市範圍並公告之日起至2022年3月15日，離開陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明，前往陸地邊境口岸城市人員抵達後至少進行1次核酸檢測。

綜合央視新聞、澎湃新聞等陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制今天下午舉行記者會，國家衛生健康委員會發言人米鋒表示，12月以來，中國大陸新一輪疫情新增本土確診病例主要集中在口岸城市及臨近地區。疫情防控，關鍵抓「防」，重點是守住國門、外防輸入，「重中之重是口岸」。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有也在會中強調，當前，全球疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入的風險持續存在。「外防」防住了，才不會有內部反彈。

吳良有並表示，目前全國疫情形勢總體平穩，近期局部地區發生由境外移入引起的本土小範圍疫情。總體看來，近期國內疫情呈現傳播鏈條多、局部散發和小規模聚集性特徵並存的情況。

他還提到，「元旦、春節即將來臨，疫情傳播風險較大」。

據報導，本土疫情頻發的上海市8日宣布，元旦春節期間非必要不組織年會、節慶等人員聚集活動。同時也提醒市民，儘量不要去人員密集的場所，不聚集、不紮堆，做好個人防護。「非必要不離滬」。

稍早前的12月5日，廣西憑祥市下發疫情防控通知，要求門店、商鋪人員一律倡導就地過年、網路拜年，減少人員流動，若違反規定將面臨警告、罰款、責令停業整頓等處理。

河北張家口經開區9日下發通知，要求全區黨政機關職工等就地過年，一律不出境，不前往中高風險地區，儘量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。通知並要求勸導親友暫時不來張返張，減少人員流動帶來的疫情傳播風險。

廣東中山市三鄉鎮月9日也向要求鎮內企業鼓勵員工就地過年，形成「非必要不離廣東」的共識。

面對多地相繼倡導就地過年，大陸網友今天在微博相關討論串一面倒哀嚎；許多人表示已兩年沒回家，明年春節恐又要異地過年。