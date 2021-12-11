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女星30而立曬紅色比基尼泳照 圈中好友激讚
麥明詩（Louisa）自去年轉行為商業顧問後甚少公開露面，不過今年拍攝亞洲心動娛樂（AMM）劇集《逐流時代》後，獲得網民及粉絲再度關注。Louisa趁今日（11/12）30歲生日，在Instagram上載一張紅色比堅尼照，並留言寫道：「早晨 30快樂 給自己的第一個生日禮物：健康健美的身體 #生日大贈送 （Good morning ☀️ happy 30th 1st birthday present to myself: a healthy and fit body）」
照片中，Louisa穿上紅色比堅尼，在泳池邊用手撐起身體，身材超Fit，非常性感。上載性感照後，即吸引到大批粉絲讚好，而圈中好友包括張繼聰、唐詩詠、陳凱琳、姚子羚、洪永城等都留言讚Louisa超火辣，「生日快樂hottie」、「索啊」、「超火辣！」
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文章授權轉載自《香港01》
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