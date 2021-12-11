鍾南山：中國年內可望達成群體免疫目標接種率

中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山今天說，要達到群體免疫，理論上接種疫苗者要達全體人口的83%；中國已有11.5億人全程接種，占人口的81.9%，預計年底就可達到83%的預期指標。

據廣東省南方報業傳媒集團旗下新聞應用程式「南方plus」，鍾南山在2021大灣區科學論壇生命科學分論壇談及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與變異株Omicron等疫情發展走勢與應對等多個話題，並就中國疫苗接種狀況作了上述表示。

他並表示，絕大多數疫苗在接種半年後抗體水平開始下降，需加強注射。

鍾南山強調，透過疫苗建立的群體免疫，將使病毒對中國的威脅大大減弱。

他也提到，Omicron的出現帶來新的問題，但很多國家高度重視，採取嚴格管控措施，「這說明從近兩年的抗疫實踐中，世界慢慢體會到中國的做法是對的。」

不過，鍾南山說，目前應對COVID-19疫情仍面臨很多困難，部分國家患病率、病死率仍很高，背後的原因是科技發展還不夠。

他表示，包括病毒從哪裡來、中間宿主是什麼、怎麼傳給人類等，這些問題仍不清楚；對疾病的傳播規律、致病機制、早期的病生理發展過程等，「我們知道的還不夠多，這也是導致我們在疫苗、抗體和藥物方面研發滯後的原因。」