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邱澤許瑋甯結婚微博流量破7億 陸網友誤以為是張鈞甯封盤

香港01 / 文．蘇國豪
張鈞甯對邱澤的婚姻抱以祝福。聯合報系資料照片
張鈞甯對邱澤的婚姻抱以祝福。聯合報系資料照片

因合作電影《當男人戀愛時》而擦出愛火花的台灣藝人邱澤許瑋甯，在今（10日）無預警拋出震撼彈，雙方於社交網站同時宣佈結婚消息，震驚不少網友。如此喜事更在微博引來超高話題度，登上熱搜榜目前閱讀量更高達超過7億，討論度更已超過10萬，可見他們在內地的人氣有多高。

因為《當男人戀愛時》而傳出緋聞的邱澤同許瑋甯，一直以來沒有對外承認戀情，直到今日突然宣佈結婚，的確震驚不少人。女方在instagram上貼一張二人相擁微笑的合照揚言道:「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了。」而男方則在facebook上貼同一張照片宣佈喜訊，不少圈中好友隨即留言為他們送上祝福，包括楊謹華﹑林心如﹑陳柏霖等，祝福他們永遠幸福快樂。

雖然他們沒有在微博宣佈喜訊，但微博的討論度同樣高企，建立了一個「邱澤許瑋甯結婚」的話題，目前閱讀量已經破7億，討論度更超過10萬人次，大家都肯定他們高顏值，相信他們將來的孩子一定很好看。

另外，有不少網友還以為邱澤是同張鈞甯結婚，非常好笑。事實上邱澤同張鈞甯在2019年傳出緋聞，二人共同遊車河的照片被曝光之後，男方就公開承認追求女方當中，但張鈞甯的回應相當冷淡，被外界解讀是在拒絕對方。而對於緋聞男友已成人夫一事，據台灣媒體報導指，張鈞甯透過經理人作出回應表示好開心聽到這個喜訊，祝福他們幸福美滿。

而曾同許瑋甯相戀8年的前男友阮經天，在得知消息後亦大方為前女友送上祝福，透過經理人表示四字「祝福祝福」。

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文章授權轉載自《香港01》

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