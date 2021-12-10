中央經濟工作會議提「市場」作用 實行股票發行註冊制

中央經濟工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議指出中國內外部面臨重大挑戰，而中國在改革開放政策中，要發揮市場機制作用，比如全面實行股票註冊制度。

會議提到，明年經濟工作要「穩」字當頭、「穩」中求進， 各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

其中，會議特別指出，改革開放政策要啟動發展動力。 要抓好要素市場化配置綜合改革試點。 換言之，是要發揮市場機制的作用。具體的政策落實，如全面實行股票發行註冊制、完成國企改革三年行動任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革。

值得注意的是，為了掃除資本市場障礙，2020年以來，中國推行股票發行註冊制的進展快速。 此前，中國證監會對上市企業會要求對企業盈利前景強制要求和背書，在改成註冊制之後，將只對擬上市企業進行形式審查，等於降低上市門檻，對於新興企業上市融資將變得容易。

2020年8月註冊制在創業板試行，顯然增加A股市場熱度，據統計，截至2020年9月底，A股IPO募資額已達人民幣3,557億元(約新台幣15,535元） 。

除了利於新興企業上市外，放寬對市場機制的運用也使得對企業估值明顯提升。以12月9日在A股發行新股「禾邁」，定價為每股人民幣 557.8元（約新台幣2,400元），號稱A股史上最貴。其高定價也被分析師認為是受到註冊制的激勵，對於具成長性的企業能給予高估值。