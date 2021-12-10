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瀋陽9歲男零下六度負氣離家全城協尋 失蹤兩日遺體在渾河尋獲

香港01 / 蔡苡柔
近兩日，一則尋人啟事在內地網絡廣為流傳。圖／香港01
近兩日，一則尋人啟事在內地網絡廣為流傳。圖／香港01

12月8日，瀋陽9歲男孩陽陽疑似因「和好友吵架」負氣離家出走，家屬急忙報警。由於近日瀋陽氣溫最高僅5℃，夜晚最低僅-6℃，天氣寒冷，消息傳出後，各界「擔心孩子凍壞」紛紛加入協尋。

12月10日，在瀋陽市渾河水域中，救援人員發現疑似走失的9歲男孩遺體將其打撈上岸，當地公安部門確定其為失蹤男童陽陽，正在調查死亡原因。

近兩日，一則尋人啟事在內地網絡廣為流傳。該尋人啟事寫道，「金勃陽，9歲，身高140cm，走失時上身穿黑色外衣，下身穿黑色褲子，腳穿黑色鞋」。該尋人啟事提到，12月8日15時左右陽陽曾出現於渾南區名流印象四期東門，15時32分出現在富民橋南路口往北走，之後就失去了蹤影。

陽陽的媽媽張女士向記者透露，12月8日下午15時左右，陽陽沒有告知原因就從家中離開，家人以為他只是下樓玩耍。張女士表示，孩子沒有與家人發生其他不愉快，也沒有異常表現，但提到陽陽和要好的同學有發生爭吵，疑似是他負氣離家的原因。

由於時值冬天，瀋陽當地氣溫最高僅5℃，夜晚最低僅-6℃，張女士十分擔心「夜裡孩子不知道怎麼過」，消息發在網絡上後，網民紛紛加入轉傳並稱「天氣很冷，希望陽陽快點回家」，瀋陽當地除公安和消防部門外，藍天救援隊和附近熱心民眾也加入尋找，瀋陽各家媒體也都發佈找人資訊，「尋找9歲男童陽陽」相關事件更多次登上微博熱搜。

12月10日，在瀋陽市渾河水域中，救援人員發現疑似走失的9歲男孩遺體，並已將其打撈上岸。公安部門已確定其身份，目前正在調查其死亡原因。

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文章授權轉載自《香港01》

公安 高鐵 廣東

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